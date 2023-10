Raumfahrt könnte eine Gefahr für die Ozonschicht der Erde darstellen, warnt Studie

Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Canterbury in Christchurch, Neuseeland, legt nahe, dass das wachsende Interesse an der Weltraumforschung und die zunehmenden Raketenstarts eine erhebliche Bedrohung für die heilende Ozonschicht der Erde darstellen könnten. Trotz der Bemühungen, die Ozonschicht zu reparieren, die in der Vergangenheit durch menschliche Aktivitäten stark beschädigt wurde, könnte die aufkeimende Raumfahrtindustrie ihre Wiederherstellung behindern.

Bei Weltraummissionen eingesetzte Raketen stoßen Gase und Partikel aus, die schädlich für die Ozonschicht sind. Die Studie analysierte Raketenstartdaten der letzten fünf Jahre und prognostizierte zukünftige Trends in der Raumfahrt. In diesem kurzen Zeitraum stiegen die weltweiten jährlichen Starts von 90 auf 190, wobei der Großteil auf der Nordhalbkugel stattfand. Die Forscher gehen davon aus, dass die weltweite Raumfahrtindustrie bis 3.7 ein Volumen von über 2040 Billionen US-Dollar erreichen könnte.

Obwohl die aktuellen Auswirkungen von Raketenstarts auf die Ozonschicht als gering eingeschätzt werden, betont die Studie, dass eine Eskalation der Weltraumaktivitäten den Schaden verschlimmern könnte. Raketenemissionen setzen Substanzen wie reaktives Chlor, Ruß und Stickoxide frei, die allesamt schädlich für das Ozon sind. Die Auswirkungen neuer Raketentreibstoffe wie Methan müssen noch vollständig abgeschätzt werden.

Das Interesse an Raumfahrtunternehmen wächst, und etwa 70 Nationen und private Raumfahrtunternehmen betreten die Bühne. Der Aufstieg von Unternehmen wie Virgin Galactic, SpaceX und Blue Origin deutet auf einen globalen Trend in der Weltraumforschung hin. Es ist jedoch wichtig, die möglichen Auswirkungen solcher Bemühungen auf die Umwelt zu berücksichtigen.

Die Studie legt auch nahe, dass Neuseeland das Potenzial hat, eine Führungsrolle in der Raumfahrtindustrie zu übernehmen und globale Gespräche über nachhaltige Weltraumforschung zu beeinflussen. Die Forscher schlagen Strategien für die Raumfahrtindustrie und die Ozonforschungsgemeinschaft vor, darunter die Verfolgung von Raketenemissionen, die Bereitstellung von Daten für Forscher und die Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Ozon während des Raketendesigns.

Es ist von entscheidender Bedeutung, nachhaltigen Praktiken bei globalen Raketenstarts Priorität einzuräumen, indem die Bemühungen von Luft- und Raumfahrtunternehmen, Wissenschaftlern und Regierungen koordiniert werden. Die Studie fordert sofortiges Handeln, um sicherzustellen, dass Raketen die laufende Erholung der Ozonschicht nicht behindern. Die Ergebnisse dieser Forschung werden im Journal der Royal Society of New Zealand veröffentlicht.

Quellen:

- Universität von Canterbury

– Zeitschrift der Royal Society of New Zealand