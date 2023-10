SpaceX drängt auf eine schnellere Startlizenzierung

Zusammenfassung: SpaceX übt Druck auf die Federal Aviation Administration (FAA) aus, den Prozess der Startlizenzierung zu beschleunigen. Die Starship-Rakete des Unternehmens ist für einen zweiten Flugtest bereit, wartet jedoch auf die endgültige behördliche Genehmigung. SpaceX hofft, in der ersten Novemberhälfte starten zu können. In der Zwischenzeit plant Virgin Galactic, am 2. November seine sechste Mission innerhalb von sechs Monaten zu fliegen. Kleine Trägerraketen haben Schwierigkeiten, mit den niedrigen Preisen von SpaceX für Falcon-9-Missionen zu konkurrieren. Die marktbeherrschende Stellung von SpaceX habe einen „äußerst abschreckenden“ Effekt auf die kleine Trägerraketenbranche gehabt. SpaceX bietet Mitfahrgelegenheiten für Kleinsatelliten bereits ab 5,500 US-Dollar pro Kilogramm an, ein Preis, der deutlich unter dem liegt, was spezielle kleine Trägerraketen anbieten. Drei US-Unternehmen, SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic, haben eine Verlängerung der Lernphase beantragt, bevor neue bundesstaatliche Sicherheitsvorschriften für kommerzielle bemannte Raumfahrtmissionen umgesetzt werden. Das 20-jährige Moratorium für Bundesvorschriften läuft am 1. Januar aus.

SpaceX verstärkt seine Bemühungen, eine schnellere Startlizenz von der Federal Aviation Administration (FAA) zu erhalten. Das Unternehmen hat die notwendigen Vorbereitungen für einen zweiten Flugtest seiner Starship-Rakete abgeschlossen, wartet jedoch auf die endgültige behördliche Genehmigung. Der frühestmögliche Starttermin liegt nun in der ersten Novemberhälfte. Virgin Galactic hingegen bereitet sich auf seine sechste Mission in sechs Monaten vor, die für den 2. November geplant ist.

Kleine Trägerraketen stehen jedoch vor Herausforderungen, wenn sie mit den niedrigen Preisen von SpaceX für Falcon-9-Missionen konkurrieren müssen. Branchenführer haben erklärt, dass die marktbeherrschende Stellung von SpaceX erhebliche Auswirkungen auf die kleine Trägerraketenindustrie hatte und es ihnen erschwerte, preislich zu konkurrieren. SpaceX bietet derzeit Mitfahrgelegenheiten für den Start von Kleinsatelliten ab 5,500 US-Dollar pro Kilogramm an. Obwohl diese Preise von ursprünglich 5,000 US-Dollar pro Kilogramm gestiegen sind, liegen sie immer noch weit unter dem, was spezielle kleine Trägerraketen bieten.

Darüber hinaus haben sich drei US-Unternehmen, SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic, zusammengeschlossen, um eine Verlängerung der Lernphase zu beantragen, bevor neue bundesstaatliche Sicherheitsvorschriften für kommerzielle bemannte Raumfahrtmissionen umgesetzt werden. Das derzeitige 20-jährige Moratorium für Bundesvorschriften läuft am 1. Januar aus. Die Unternehmen glauben, dass die Branche noch nicht reif genug ist, um neue Sicherheitsvorschriften zu erlassen, und arbeiten mit der FAA und anderen Regierungsbehörden zusammen, um neue Sicherheitsvorschriften einzuführen Rahmen für den Weltraumtransport.

