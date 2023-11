Die Zukunft des europäischen Weltraumstarts: Ein Paradigmenwechsel in Richtung Kommerzialisierung

By

Der europäische Raumtransport durchläuft einen historischen Wandel, da die Minister auf dem Europäischen Weltraumgipfel einen neuen wettbewerbsorientierten Ansatz für Startdienste befürworten. Dieser Ansatz zielt darauf ab, kommerzielle Unternehmen zu stärken und die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln zu verringern, wobei die Europäische Weltraumorganisation (ESA) als Ankerkunde für kommerzielle Raumfahrtaktivitäten und -dienstleistungen fungiert.

Die Entscheidung, auf ein wettbewerbsfähiges Dienstleistungsmodell umzusteigen, wird von Branchenexperten als positiver Schritt gewertet. Jörn Spurmann, Chief Commercial Officer der Rocket Factory Augsburg (RFA), hält es für einen „historischen Moment“, dass die ESA beschließt, einige Unternehmen zu privatisieren und bei der Suche nach Weltraum-Trägersystemen zu unterstützen, anstatt eigene zu entwickeln. Dieser neue Ansatz eröffnet spannende Möglichkeiten für RFA, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 auf die Entwicklung seiner kleinen Trägerrakete RFA One konzentriert.

Der europäische Startparadigmenwechsel ermöglicht es RFA nicht nur, seine Fähigkeiten durch die Erforschung der Entwicklung mittelschwerer oder schwerer Hebesysteme zu erweitern, sondern bietet durch das kommerzielle Frachtprogramm der ESA auch neue Möglichkeiten. RFA hatte zuvor ein Konsortium zur Entwicklung von Argo angekündigt, einem Frachtdienst zur Internationalen Raumstation (ISS) und zukünftigen kommerziellen Raumstationen. Auch wenn es eine Herausforderung darstellt, die von der ESA gesetzte Frist bis 2028 einzuhalten, bleibt Spurmann zuversichtlich.

Derzeit liegt das Hauptaugenmerk von RFA auf dem ersten Start, der im Sommer 2024 auf dem SaxaVord-Weltraumhafen auf den schottischen Shetlandinseln stattfinden soll. Die RFA One des Unternehmens, eine dreistufige Trägerrakete, nutzt Helix-Motoren mit abgestufter Kerosin-Flüssigsauerstoff-Verbrennung. Mit einer Einsatzfähigkeit von bis zu 1,300 Kilogramm in eine 500 Kilometer lange Polarumlaufbahn oder 450 Kilogramm in eine geostationäre Transferumlaufbahn ist RFA von den bisherigen Fortschritten überzeugt.

Die finanzielle Unterstützung der britischen Weltraumbehörde in Höhe von 4.3 Millionen US-Dollar festigt die Vorbereitungen von RFA für seinen Erstflug weiter. Der erfolgreiche Start von RFA hat das Potenzial, sowohl das Unternehmen als auch SaxaVord Spaceport als bedeutende Akteure im aufstrebenden europäischen Ökosystem kommerzieller Startdienste zu positionieren.

FAQ

1. Was ist der neue Wettbewerbsansatz des Europäischen Weltraumgipfels?

Der Europäische Weltraumgipfel hat einen neuen wettbewerbsorientierten Ansatz für den Weltraumtransport verabschiedet, der kommerzielle Unternehmen stärkt und die Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln verringert. Die Europäische Weltraumorganisation wird als Ankerkunde für kommerzielle Raumfahrtaktivitäten und -dienstleistungen fungieren.

2. Welche Chancen bietet der Paradigmenwechsel Rocket Factory Augsburg (RFA)?

Der neue Ansatz ermöglicht es RFA, seine Fähigkeiten durch die Erforschung der Entwicklung mittelschwerer oder schwerer Hebesysteme zu erweitern. Darüber hinaus kann RFA am kommerziellen Frachtprogramm der ESA teilnehmen, das darauf abzielt, Frachtdienste für die Internationale Raumstation und zukünftige kommerzielle Raumstationen bereitzustellen.

3. Wann ist der erste Start von RFA geplant?

Der erste Start von RFA ist für Sommer 2024 auf dem SaxaVord-Weltraumhafen auf den schottischen Shetlandinseln geplant.

4. Welche Art von Launcher verwendet RFA?

Der Hauptträger von RFA ist die RFA One, eine dreistufige Rakete, die Helix-Motoren mit abgestufter Kerosin-Flüssigsauerstoff-Verbrennung nutzt.

5. Wie trägt der Start von RFA zum europäischen Ökosystem kommerzieller Startdienste bei?

Der erfolgreiche Start von RFA hat das Potenzial, sowohl das Unternehmen als auch SaxaVord Spaceport als bedeutende Akteure im aufstrebenden europäischen Ökosystem kommerzieller Startdienste zu positionieren.