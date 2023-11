Raketenwolken auf dem Mond: Ein genauerer Blick auf Oberflächeneffekte

By

Die Landung auf dem Mond war schon immer ein herausforderndes Unterfangen, und da die NASA im Rahmen des Artemis-Programms eine weitere Monderkundung ins Visier nimmt, wird das Verständnis der Auswirkungen von Raketenwolken auf die Mondoberfläche zu einem entscheidenden Faktor. Da für künftige Missionen größere und leistungsstärkere Lander geplant sind, erhöhen sich die mit Landungs- und Startvorgängen verbundenen Risiken erheblich.

Die einzigartige Umgebung auf dem Mond, die durch geringe Schwerkraft, keine Atmosphäre und eine Schicht aus Feinstaub und Gestein namens Mondregolith gekennzeichnet ist, schafft ein komplexes Szenario für Raumfahrzeuge. Wenn sie aufsetzen oder abheben, schleudern ihre Triebwerke Überschallwolken aus heißem Gas an die Oberfläche und erzeugen dabei starke Kräfte, die Staub aufwirbeln und Steine ​​mit hoher Geschwindigkeit herausschleudern. Dies birgt verschiedene Gefahren wie Sichtbehinderungen, Staubwolken, die die Navigation und Instrumentierung beeinträchtigen, sowie mögliche Schäden am Lander und in der Nähe befindlicher Hardware.

Ein kritisches Problem ist die durch diese Wolken verursachte Erosion. Während Lander im Apollo-Maßstab bei der Landung keine Krater erzeugten, müssen die Auswirkungen größerer Lander noch ermittelt werden. Es besteht Unsicherheit darüber, wie stark die Lander der kommenden Artemis-Missionen die Oberfläche erodieren werden und ob eine schnelle Kraterbildung in der Landezone die Stabilität des Landers und die Sicherheit der Astronauten an Bord gefährden könnte.

Um ein besseres Verständnis dieser Plume-Surface-Wechselwirkungen (PSI) zu erlangen, haben Forscher am Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama, fortschrittliche Softwaretools entwickelt. Diese Tools ermöglichen genaue Vorhersagen der PSI-Umgebungen und helfen bei der Bewertung der Risiken für zukünftige Projekte der NASA, einschließlich der Initiative „Human Landing System“ und „Commercial Lunar Payload Services“. Sie sind auch für die Planung von Missionen zum Mars von entscheidender Bedeutung.

Durch die Simulation der Apollo-12-Landemotorfahnen und ihrer Wechselwirkung mit der Mondoberfläche konnten die NASA-Wissenschaftler in Marshall die vorhergesagte Erosion genau mit den tatsächlichen Ereignissen während der Landung in Einklang bringen. Die Simulationen, die auf Supercomputern im Ames Research Center der NASA durchgeführt wurden, generierten über mehrere Wochen Laufzeit Terabytes an Daten.

Mit diesen neuen Softwaretools und Erkenntnissen aus Simulationen kann die NASA potenzielle Gefahren proaktiv antizipieren, Risiken für Raumfahrzeuge und Besatzung minimieren und den Erfolg zukünftiger Mond- und interplanetarer Missionen sicherstellen.

FAQ

F: Was ist das Artemis-Programm?

A: Das Artemis-Programm ist die Initiative der NASA zur Erforschung des Mondes mit menschlichen und robotischen Missionen, mit dem Ziel, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf der Mondoberfläche zu etablieren.

F: Warum ist es wichtig, Raketenfahnen für Mondlandungen zu verstehen?

A: Raketenfahnen, die bei Lande- und Startvorgängen entstehen, können Gefahren wie Sichtbehinderungen, Staubwolken und Schäden am Lander und an Geräten in der Nähe verursachen. Die Untersuchung ihrer Auswirkungen trägt dazu bei, sichere und erfolgreiche Landungen zu gewährleisten.

F: Was ist Scherspannung?

A: Unter Scherspannung versteht man die seitliche (seitliche) Kraft, die auf einen bestimmten Bereich ausgeübt wird. Es ist eine der Hauptursachen für Erosion, wenn Flüssigkeiten über eine Oberfläche fließen.

Quellen:

NASA. (2023, 15. November). Raketenabgase auf dem Mond: NASA-Supercomputer enthüllen Oberflächeneffekte. Abgerufen von phys.org: https://phys.org/news/2023-11-rocket-exhaust-moon-nasa-supercomputers.html