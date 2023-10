Neue Studie kommt zu dem Schluss, dass Gesteine ​​genauso viel CO2 freisetzen wie Vulkane

By

Eine neue Studie hat herausgefunden, dass Gesteine ​​Kohlendioxid (CO2) in ebenso großen Mengen in die Atmosphäre abgeben wie das CO2, das von Vulkanen freigesetzt wird. Während bekannt ist, dass Gesteine ​​während des Prozesses der chemischen Verwitterung CO2 absorbieren, wurde dieser neue Prozess der CO2-Freisetzung aus Gesteinen in den meisten Modellen des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs nicht berücksichtigt.

Der Prozess findet statt, wenn Gesteine, die sich auf alten Meeresböden gebildet haben, an die Oberfläche gedrückt werden, beispielsweise bei der Bildung von Bergen. Dadurch wird der organische Kohlenstoff im Gestein dem Sauerstoff in der Luft und im Wasser ausgesetzt, was zu einer Reaktion führt, bei der CO2 freigesetzt wird. Bisher ging man davon aus, dass Verwitterungsgesteine ​​eher als CO2-Senke denn als COXNUMX-Quelle fungieren.

Die Messung der Freisetzung dieses CO2 aus verwittertem organischem Kohlenstoff in Gesteinen war eine Herausforderung. Allerdings verwendeten die Forscher in dieser Studie Rhenium als Spurenelement, da es ins Wasser freigesetzt wird, wenn organischer Gesteinskohlenstoff mit Sauerstoff reagiert. Dadurch konnten sie die Freisetzung von CO2 anhand von Flusswasserproben messen.

Durch die Kombination der Flusswasserdaten mit globalen Karten des organischen Kohlenstoffs in oberflächennahen Gesteinen konnten die Forscher das gesamte Kohlendioxid abschätzen, das von verwitternden Gesteinen ausgestoßen wird. Sie fanden heraus, dass sich CO2-Hotspots in Gebirgszügen mit hohen Hebungsraten wie dem östlichen Himalaya, den Rocky Mountains und den Anden konzentrieren.

Während die CO2-Freisetzung durch die Verwitterung von organischem Kohlenstoff im Gestein etwa 100-mal geringer ist als die heutigen menschlichen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, ähnelt sie der CO2-Freisetzung durch Vulkane. Damit ist es ein wichtiger Akteur im natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde.

Die Forscher untersuchen nun, wie sich Erosionsänderungen aufgrund menschlicher Aktivitäten und anthropogener Klimaveränderungen auf dieses natürliche Kohlenstoffleck auswirken könnten. Es ist nicht bekannt, ob diese natürliche CO2-Freisetzung in Zukunft zunehmen wird, aber laufende Forschungen zielen darauf ab, ein besseres Verständnis dieses Prozesses zu ermöglichen.

Quellen:

– Originalartikel: [Quelle]

– Definition des Kohlenstoffkreislaufs: [Quelle]

– Definition der chemischen Verwitterung: [Quelle]