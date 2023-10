Komet 12/P Pons-Brooks: Ein himmlisches Spektakel, das Sie erwarten können

Ein faszinierender Komet, der aufgrund seiner charakteristischen Form, die an zwei Hörner erinnert, den Spitznamen „Teufelskomet“ trägt, rast durch das innere Sonnensystem. Komet 12/P Pons-Brooks, wie er offiziell genannt wird, wird im Frühjahr seine größte Annäherung an die Erde erreichen und möglicherweise einen beeindruckenden Anblick bieten, der mit bloßem Auge sichtbar ist.

Dieser kosmische Wanderer erreicht am 21. April 2024 sein Perihel, den sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn, und wird anschließend am 2. Juni am nächsten an unserem Planeten vorbeikommen. Astronomen äußern die Möglichkeit, einen Blick auf den Kometen bei klarem und dunklem Himmel zu erhaschen während dieser Zeit, da es möglicherweise eine Helligkeit ausstrahlt, die für die Beobachtung ohne Hilfsmittel ausreicht.

Enthusiasten, die mit Hochleistungsteleskopen bewaffnet sind und auf ihre Annäherung warten, werden bereits mit einem außergewöhnlichen Spektakel verwöhnt. Der Komet 12/P Pons-Brooks hat in den letzten Monaten zwei Eruptionen erlebt, einmal im Juli und noch einmal Anfang dieses Monats. In beiden Fällen verstärkte sich die Leuchtkraft des Kometen, begleitet vom Ausstoß von Gas und eisigen Trümmern, wodurch die faszinierende Form seiner beiden passenden Hörner entstand. Einige Sterngucker haben sogar Ähnlichkeiten zwischen dem Aussehen des Kometen nach dem Ausbruch und dem legendären Raumschiff Millennium Falcon aus der „Star Wars“-Reihe festgestellt.

Der Amateurastronom Eliot Herman hat mit Fernteleskopen in Utah bemerkenswerte Bilder des Kometen 12/P Pons-Brooks und seiner Teufelshörner aufgenommen. Der Komet besteht aus einem Kern aus Staub, Gas und Eis, der von einer leuchtenden Gaswolke, der Koma, umgeben ist. Wenn Sonnenlicht und Sonnenstrahlung in den Kern des Kometen eindringen, kommt es zu sporadischen heftigen Ausbrüchen, die den beobachteten Eruptionen ähneln.

Obwohl die genauen Mechanismen, die der Bildung der temporären Hörner des Kometen zugrunde liegen, noch nicht vollständig geklärt sind, vermuten Experten, dass sie von diesen eisigen Eruptionen herrühren. Die Struktur des Kometen beeinflusst wahrscheinlich das Aussehen der ausgestoßenen Gas- und Eiswolken und erzeugt die Illusion von Hörnern, wie sie von terrestrischen Teleskopen aus gesehen werden.

Der Komet 1812/P Pons-Brooks wurde 1883 vom französischen Astronomen Jean-Louis Pons entdeckt und später 12 vom Astronomen William Brooks erneut beobachtet. Er begibt sich auf eine 71-jährige Umlaufbahn um die Sonne. Daher wird es sich nach seiner bevorstehenden Begegnung im Frühjahr in das äußere Sonnensystem zurückziehen, um in vielen Jahrzehnten wieder aufzutauchen.

Angesichts seiner unmittelbaren Nähe zur Erde bereiten sich Astronomen eifrig darauf vor, den Kometen 12/P Pons-Brooks zu untersuchen, bevor er um die Sonne kreist und an den Rand unserer kosmischen Nachbarschaft zurückkehrt. Bemerkenswert ist, dass seine Annäherung mit einer totalen Sonnenfinsternis am 8. April 2024 zusammenfällt und eine seltene Gelegenheit bietet, die Nähe des Kometen zur Sonne zu beobachten. Eliot Herman geht davon aus, dass dieses Ereignis aufgrund der besonderen Umstände der Sonnenfinsternis mit bloßem Auge beobachtet werden kann, und drückt seine Begeisterung darüber aus, es von Texas aus zu beobachten und zu fotografieren.

