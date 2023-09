Die Bergung der Gesteins- und Staubprobe des Asteroiden Bennu ist ein großer Durchbruch in der Wissenschaft

By

Die jüngste Bergung von 8.8 Unzen Gestein und Staub vom Asteroiden Bennu wurde von Jacqueline McCleary, einer Physikprofessorin und Kosmologin an der Northeastern University, als wissenschaftlicher Wendepunkt beschrieben. Diese Probe liefert Forschern direkte Beweise für die Entstehung des Sonnensystems und bietet neue Möglichkeiten für Studien.

McCleary betont, wie wichtig es für Wissenschaftler ist, das Material physisch berühren zu können, da die übliche Methode zur Untersuchung astronomischer Phänomene auf Bildern leistungsstarker Teleskope beruht. Die Bergung der Probe aus Bennu ist das erste Mal, dass die NASA eine Probe eines Asteroiden entnommen hat, was es zu einem historischen Meilenstein für die Raumfahrtbehörde macht.

Bennus Komposition ist einzigartig, was die Sammlung der Probe zu einer herausfordernden Aufgabe macht. Der Asteroid wurde als „kaum selbstgravitierender Trümmerhaufen“ mit hohem Wassergehalt beschrieben. Aufgrund seiner porösen Beschaffenheit musste die Raumsonde OSIRIS-REx leistungsstarke Triebwerke einsetzen, um nicht verschluckt zu werden. Die erfolgreiche Landung der Probenkapsel in der Wüste von Utah wurde von NASA-Administrator Bill Nelson als „Mission wie aus dem Bilderbuch“ gefeiert.

Das Besondere an den geborgenen Gesteinen und Staub ist, dass Asteroiden als unberührte Relikte des frühen Sonnensystems gelten. Auf der Erde ist Gesteinsmaterial starker Erosion und Verwitterung ausgesetzt, was es schwierig macht, zwischen den frühesten Materialien und denen zu unterscheiden, die durch nachfolgende Prozesse beeinflusst wurden. Durch die Untersuchung der Bennu-Probe können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des frühen Sonnensystems gewinnen.

Die von NASA-Wissenschaftlern durchgeführte Stickstoffspülung des Probenbehälters stellt sicher, dass keine Kontamination durch Erdmaterialien erfolgt. Die Proben sollen zur Verarbeitung zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert werden, wo sie mit Instrumenten analysiert werden können, die weitaus empfindlicher sind als die an Bord eines Raumfahrzeugs.

Abgesehen davon, dass sie Aufschluss über die Planetenentstehung und den Ursprung der organischen Stoffe und des Wassers gibt, die zum Leben auf der Erde beigetragen haben, könnte die Untersuchung der Bennu-Proben auch wertvolle Informationen über potenziell gefährliche Asteroiden liefern. Bennus erdübergreifende Umlaufbahn bedeutet, dass er in Zukunft möglicherweise mit unserem Planeten kollidieren könnte. Das Verständnis der Zusammensetzung solcher Asteroiden ist für die Entwicklung planetarer Verteidigungsstrategien von entscheidender Bedeutung.

Die Bergung der Bennu-Probe ist eine monumentale Leistung, und die wissenschaftliche Gemeinschaft erwartet jahrzehntelange Forschung und Analyse, um weitere Erkenntnisse aus diesem wertvollen Material zu gewinnen.

