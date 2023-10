Neue Entdeckungen in der geheimnisvollen Dämmerungszone des Ozeans

By

Eine auf Meeresforschung spezialisierte NGO hat kürzlich faszinierendes Filmmaterial enthüllt, das von zwei Robotern aufgenommen wurde, die in die Dämmerungszone des Ozeans geschickt wurden. Die Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) hat auf YouTube ein Video geteilt, das die riesige und geheimnisvolle Unterwasserwelt zeigt, die knapp außerhalb der Reichweite des Sonnenlichts liegt.

Die Entscheidung für den Einsatz der Roboter beruhte auf der enormen Herausforderung, vor der Wissenschaftler bei der Erforschung einer so riesigen und abgelegenen Umgebung stehen. Die Weite des Ozeans macht es Forschern oft schwer, bestimmte Arten zu lokalisieren und zu untersuchen. Durch den Einsatz dieser beiden Meeresroboter konnten Wissenschaftler selten gesehene Einblicke in Tiere in der Dämmerungszone einfangen.

Während der Nautilus Live-Expedition im Oktober wurde das ferngesteuerte Hybridfahrzeug (HROV) Mesobot des WHOI in dichten Gebieten mit Meereslebewesen eingesetzt. Die Roboter entdeckten und zeichneten unglaubliche Szenen von Meereslebewesen auf, die in der Dämmerungszone gedeihen, und lieferten wertvolle Einblicke in dieses einzigartige Ökosystem.

Als Dämmerungszone bezeichnet man den Bereich zwischen 200 und 1,000 Metern unter der Meeresoberfläche. In diesem Reich wimmelt es von verschiedenen Meerestieren und -organismen, deren Hauptnahrungsquelle organische Stoffe sind, darunter Fischkot und totes Phytoplankton.

Das von WHOI geteilte Video hat bei Internetnutzern große Aufmerksamkeit erregt. Die Zuschauer brachten Ehrfurcht und Wertschätzung zum Ausdruck, mit Kommentaren wie „Das war wirklich schön!“ Auch entspannend!“ bis hin zur einfachen Aussage „Wunderschön.“ Das Video hat über 16,000 Aufrufe und fast 100 „Gefällt mir“-Angaben erhalten, was das weitverbreitete Interesse an der Erforschung und dem Verständnis der Geheimnisse der Dämmerungszone des Ozeans unterstreicht.

Dieses fesselnde Video bietet einen Einblick in die verborgenen Wunder der Tiefen des Ozeans. Vom faszinierenden Meeresleben bis zur Weite der Dämmerungszone erinnert es uns an die reiche Artenvielfalt, die in diesen unbekannten Gebieten gedeiht. Welches dieser außergewöhnlichen Unterwasserlebewesen hat Ihre Aufmerksamkeit am meisten erregt?

FAQ

Was ist die Dämmerungszone des Ozeans?

Die Dämmerungszone des Ozeans bezieht sich auf den Bereich zwischen 200 und 1,000 Metern unter der Oberfläche, den das Sonnenlicht nicht erreicht.

Warum ließen Wissenschaftler Roboter ins Meer fallen?

Wissenschaftler ließen Roboter in die Dämmerungszone des Ozeans fallen, um selten gesehene Einblicke in das Meeresleben zu erhalten, das in dieser abgelegenen und herausfordernden Umgebung gedeiht.

Was haben die Roboter in der Dämmerungszone entdeckt?

Die Roboter entdeckten eine Vielzahl von Meerestieren und -organismen, deren Hauptnahrungsquelle organische Stoffe wie Fischkot und totes Phytoplankton sind.

Wie haben Internetnutzer auf das Video reagiert?

Die Internetnutzer zeigten Ehrfurcht und Wertschätzung für das Video und beschrieben es als schön und entspannend. Das Video hat über 16,000 Aufrufe und fast 100 Likes erhalten.