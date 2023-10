Satellitenmontage: Verbesserung der Fähigkeiten von Robotern durch menschenähnliche Steuerung

Roboter revolutionieren die Art und Weise, wie wir an Wartungs- und Reparaturaufgaben im Weltraum herangehen. Ihre Anpassungsfähigkeit an die raue Weltraumumgebung und die Fähigkeit, komplexe Montageprozesse durchzuführen, machen sie für die Entwicklung der Weltraumtechnologie von unschätzbarem Wert. Um ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern, haben Forscher des Beijing Institute of Technology eine neuartige Steuerungsmethode vorgeschlagen, die auf den variablen Dämpfungseigenschaften des menschlichen Arms basiert.

Traditionell war die Manipulatorsteuerung im Weltraumbetrieb mit Einschränkungen bei der Anpassung an verschiedene Montageaufgaben und der Bewältigung von Vibrationen konfrontiert, was häufig zu Montageausfällen führte. Durch die Anwendung einer menschenähnlichen Methode zur variablen Admittanzsteuerung können Roboter jedoch bei der Montage im Weltraum eine höhere Sicherheit, Robustheit und Anpassungsfähigkeit erreichen. Die Ergebnisse des Teams wurden am 6. September 2023 in Cyborg and Bionic Systems veröffentlicht.

Die Compliance-Kontrolle war bisher die wichtigste Methode, um Robotern die Durchführung komplexer Montageaufgaben zu ermöglichen. Das Erreichen der erforderlichen Präzision und Anpassungsfähigkeit erwies sich jedoch als Herausforderung. Um diese Hindernisse zu überwinden, haben Forscher verschiedene Methoden zur Compliance-Steuerung untersucht, wie etwa Dämpfungssteuerung, Steifigkeitssteuerung, Kraft-/Positions-Hybridsteuerung und Fuzzy-Adaptive-Steuerungsalgorithmen. Ziel dieser Methoden ist es, die Effizienz und Anpassungsfähigkeit von Robotern insbesondere in unbekannten Umgebungen zu verbessern.

Das Forschungsteam konzentrierte sich auf den Kontakt zwischen dem Manipulator und dem zusammengebauten Objekt und erkannte die Bedeutung der Dämpfung, um übermäßige Kontaktkräfte und Vibrationsschäden zu verhindern. Durch die Analyse der Bewegungsdaten des menschlichen Arms während des Montageprozesses identifizierten sie die dynamischen Eigenschaften des Menschen und übertrugen diese Eigenschaft auf Roboter. Darüber hinaus untersuchten sie verschiedene Szenarien während der Satellitenmontage und identifizierten drei Kontaktmuster für eine verbesserte Modellierung und Steuerung.

Um ihre Ergebnisse zu validieren, führte das Team eine Simulationsüberprüfung der Montage von Weltraumsatelliten mithilfe einer experimentellen Bodenplattform durch. Ihre Roboterplattform maß Kräfte und Drehmomente in drei Richtungen: X, Y und Z. Die Anwendung des menschenähnlichen Admittanzreglers mit variablen Parametern während des Experiments zur Montage des Robotersatelliten hat seine Wirksamkeit erfolgreich demonstriert.

Während menschenähnliche Steuerungsstrategien die Anpassungsfähigkeit, Präzision und Steuerbarkeit von Robotern bei Montage- und Wartungsaufgaben im Weltraum erheblich verbessern, gibt es noch Raum für weitere Verbesserungen. Die Entwicklung langlebiger und zuverlässiger Roboter, die rauen Weltraumumgebungen standhalten können, bleibt ein entscheidender Forschungsschwerpunkt.

Die Fortschritte bei humanoiden Kontrollstrategien bergen ein enormes Potenzial für die Zukunft der Weltraumforschung und -entwicklung. Sie können die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Missionen verbessern. Während wir die Grenzen der Weltraumtechnologie immer weiter verschieben, liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten und Herausforderungen der robotergestützten Satellitenmontage.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Compliance-Kontrolle in der Robotermontage?

Bei der Compliance-Kontrolle handelt es sich um eine Methode, die es Robotern ermöglicht, komplexe Montageaufgaben auszuführen, indem sie ihr Verhalten an äußere Kräfte und Bedingungen anpassen. Es trägt dazu bei, die Anpassungsfähigkeit und Effizienz von Robotern bei Montageprozessen zu verbessern.

2. Warum ist Dämpfung bei der Satellitenmontage wichtig?

Bei der Satellitenmontage ist eine Dämpfung erforderlich, um Energie abzuleiten und Vibrationen einzudämmen. Dadurch wird eine übermäßige Kontaktkraft vermieden, die das zu montierende Objekt beschädigen könnte. Objekte mit größerer Dämpfung verbrauchen unter Einwirkung äußerer Kräfte schneller Energie.

3. Welche Vorteile haben menschenähnliche Kontrollstrategien bei der Montage im Weltraum?

Menschenähnliche Steuerungsstrategien verbessern die Anpassungsfähigkeit, Präzision und Steuerbarkeit von Robotern, die Montage- und Wartungsaufgaben im Weltraum ausführen. Diese Strategien ermöglichen es Robotern, komplexe Szenarien und unbekannte Umgebungen effektiver zu bewältigen.

4. Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung humanoider Roboter für die Weltraummontage?

Die Entwicklung humanoider Roboter, die flexible Montageaufgaben ausführen können, die mit echten Menschen vergleichbar sind, bleibt eine große Herausforderung. Diese Roboter müssen langlebig und zuverlässig genug sein, um der rauen Weltraumumgebung standzuhalten und gleichzeitig komplexe Montageprozesse durchzuführen.

5. Wie können Fortschritte bei humanoiden Kontrollstrategien die Weltraumforschung beeinflussen?

Fortschritte bei humanoiden Kontrollstrategien können die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Missionen bei der Erforschung des Weltraums erheblich verbessern. Diese Strategien ermöglichen es Robotern, komplexe Aufgaben zu bewältigen, Gesundheitsrisiken für Menschen in Raumstationen zu mindern und die Herausforderungen bei der Reparatur von Raumfahrzeugen im Weltraum zu bewältigen.

Quelle: Beijing Institute of Technology – Cyborg and Bionic Systems