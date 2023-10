Unterwasserroboter enthüllt die verborgenen Geheimnisse der Eisschelfs der Antarktis

By

Eine bahnbrechende Studie der Cornell University hat eine bemerkenswerte Entdeckung über die Rolle von Gletscherspalten im antarktischen Schelfeis gemacht. Durch den Einsatz eines hochmodernen Unterwasserroboters namens Icefin haben Forscher herausgefunden, dass Gletscherspalten nicht nur Risse im Eis sind, sondern tatsächlich eine entscheidende Rolle bei der Zirkulation des Meerwassers unter den Eisschelfs spielen und möglicherweise deren Stabilität erheblich beeinträchtigen.

Icefin, ein ferngesteuerter Unterwasserroboter, wurde zur Erkundung und Vermessung einer Spalte am Fuß des Ross-Schelfeises eingesetzt und lieferte unschätzbare 3D-Messungen der Meeresbedingungen in der Nähe der Aufsetzzone, wo das Eis auf die Küste trifft. Diese bisher unerforschte Region erwies sich als entscheidender Punkt für das Verständnis der Dynamik der Schelfeise.

Die von Icefin durchgeführte Unterwasseruntersuchung deckte ein faszinierendes neues Zirkulationsmuster auf. Es wurde beobachtet, dass Wasser seitwärts durch die Gletscherspalte strömte, zusammen mit steigenden und sinkenden Strömungen und verschiedenen Eisformationen, die durch wechselnde Strömungen und Temperaturen entstanden. Diese bisher unbekannten Details werden die Genauigkeit von Simulationen hinsichtlich der Schmelz- und Gefrierraten von Eisschelfs an Aufsetzzonen, für die es bisher an direkten Beobachtungen mangelte, erheblich verbessern. Darüber hinaus wirft diese Forschung Licht auf den möglichen Beitrag des Schelfeises zum globalen Meeresspiegelanstieg.

Die unerwarteten Ergebnisse dieser Studie stellen bestehende Modelle in Frage und liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie der Ozean mit den Eisschelfs interagiert. Peter Washam, der Polarozeanograph und Forschungswissenschaftler, der das Projekt leitet, bemerkt: „Spalten bewegen Wasser entlang der Küste eines Schelfeises in einem bisher unbekannten Ausmaß und in einer Weise, die Modelle nicht vorhersagen konnten.“ Der Ozean macht sich diese Eigenschaften zunutze und man kann durch sie den Hohlraum des Schelfeises belüften.“

Diese bahnbrechende Forschung ebnet den Weg für die weitere Erforschung und das Verständnis der komplexen Dynamik von Eisschelfs und ihrer Anfälligkeit gegenüber sich ändernden Meeresbedingungen. Durch die Entschlüsselung der verborgenen Geheimnisse der antarktischen Schelfeise kommen Wissenschaftler dem Verständnis der künftigen Folgen des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels einen Schritt näher.

FAQ

F: Was ist eine Gletscherspalte?

A: Eine Gletscherspalte ist ein tiefer Riss oder Bruch, der sich innerhalb eines Gletschers oder einer Eisdecke bildet.

F: Was ist die Erdungszone?

A: Die Aufsetzzone ist der Bereich, in dem das schwimmende Schelfeis auf dem Grundgestein oder Meeresboden aufliegt.

F: Wie funktioniert Icefin?

A: Icefin ist ein ferngesteuerter Unterwasserroboter, der mit Triebwerken, Kameras, Sonar und Sensoren zur Messung von Wassertemperatur, Druck und Salzgehalt ausgestattet ist. Es kann in ins Eis gebohrte Bohrlöcher eingesetzt werden, um ansonsten unzugängliche Regionen zu erkunden und Daten zu sammeln.

F: Wie werden diese Erkenntnisse zum Verständnis des globalen Meeresspiegelanstiegs beitragen?

A: Indem diese Erkenntnisse wertvolle Einblicke in die Schmelz- und Gefrierraten von Eisschelfs in den Aufsetzzonen liefern, die zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen, wenn sie zusammenbrechen, verbessern diese Erkenntnisse unser Verständnis der Prozesse, die Veränderungen im globalen Meeresspiegel vorantreiben.