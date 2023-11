Seevögel im Indischen Ozean: Schutz einer nomadischen Art

Neue Forschungsergebnisse haben die Notwendigkeit eines ozeanweiten Schutzes der Seevögel im Indischen Ozean hervorgehoben. Im Gegensatz zu anderen Ozeanen, in denen „Hotspots“ der Interaktion zwischen Raubtieren und Beutetieren identifiziert wurden, weist der Indische Ozean laut einer Studie von Exeter, Heriot-Watt, den Universitäten von Réunion und der ZSL (Zoological Society of London) keine derartigen Konzentrationen auf. Das Papier mit dem Titel „Die Verfolgung der Seevogelwanderung im tropischen Indischen Ozean zeigt den Schutzbedarf auf Beckenebene“ betont die Bedeutung des Schutzes dieser nomadischen Arten, die aufgrund menschlicher Aktivitäten verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt sind.

Dr. Alice Trevail vom Environment and Sustainability Institute am Penryn Campus in Exeter erläuterte die Bedeutung der Ergebnisse. Obwohl Anstrengungen unternommen wurden, Brutkolonien zu schützen, war wenig über die Migrationsmuster der Seevögel im Indischen Ozean außerhalb der Brutzeit bekannt. Die Studie ergab, dass diese Seevögel eine hohe Mobilität ohne klare Hotspots aufweisen. Trotz der Existenz von Meeresschutzgebieten (MPAs) im Indischen Ozean verbrachten die verfolgten Vögel durchschnittlich nur vier Tage pro Jahr in den fünf größten MPAs.

Seevögel im Indischen Ozean ernähren sich hauptsächlich von kleinen Fischen und sind daher anfällig für die Auswirkungen von Überfischung und Verschmutzung durch menschliche Aktivitäten. Da diese Vögel weit umherstreifen und viel Zeit außerhalb nationaler Gewässer verbringen, sind internationale Maßnahmen für ihren Schutz von entscheidender Bedeutung. Jüngste Initiativen wie der Hochseevertrag zeigen die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen der Nationen zum Schutz dieser Arten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schutz der Seevögel im Indischen Ozean umfassende Maßnahmen erfordert, die über die Grenzen einzelner Länder hinausgehen. Die Forschung unterstreicht den Wert der internationalen Zusammenarbeit beim Schutz dieser nomadischen Lebewesen, die in Meeresökosystemen eine wichtige Rolle spielen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welche Bedeutung hat die Studie über Seevögel im Indischen Ozean?

A: Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines ozeanischen Schutzes dieser nomadischen Seevögel, da sie verschiedenen Bedrohungen durch menschliche Aktivitäten ausgesetzt sind.

F: Haben die Seevögel im Indischen Ozean spezifische Hotspots wie in anderen Ozeanen?

A: Im Gegensatz zu anderen Ozeanen gibt es im Indischen Ozean keine konzentrierten Hotspots für Raubtier-Beute-Interaktionen dieser Seevögel.

F: Wie trägt diese Studie zum Schutz der Seevögel bei?

A: Die Studie betont die Bedeutung internationaler Maßnahmen zum Schutz dieser Vögel, die durch nationale Gewässer ziehen und viel Zeit außerhalb ihrer Brutkolonien verbringen.

F: Was sind die größten Bedrohungen für Seevögel im Indischen Ozean?

A: Seevögel im Indischen Ozean sind in erster Linie von Überfischung und Umweltverschmutzung betroffen, was sich negativ auf ihre Beute, die kleinen Fische, auswirkt.

F: Wie lange verbringen Seevögel im Indischen Ozean jährlich in Meeresschutzgebieten (MPAs)?

A: Die verfolgten Vögel in der Studie hielten sich durchschnittlich nicht mehr als vier Tage pro Jahr in den fünf größten MPAs im Indischen Ozean auf.