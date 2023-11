Der Zusammenhang zwischen Flussplastik und Antibiotikaresistenz

Neue im Vereinigten Königreich durchgeführte Forschungsergebnisse liefern Einblicke in den möglichen Zusammenhang zwischen der Plastikverschmutzung in Flüssen und der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen. Eine kürzlich in Microbiome veröffentlichte Studie von Forschern der University of Warwick ergab, dass sowohl neue als auch zersetzte Kunststoffe, die in einem Fluss versunken sind, neben einem bestimmten Satz von Antibiotikaresistenzgenen (ARGs) opportunistische „mikrobielle Anhalter“ wie Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii beherbergen. . Diese Ergebnisse geben Anlass zur Sorge hinsichtlich der Rolle von Flusskunststoffen als Reservoir für Antibiotikaresistenzen.

Um den möglichen Zusammenhang zwischen Flusskunststoffen und pathogenen Bakterien sowie ARGs zu untersuchen, tauchten die Forscher Streifen aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) in den Fluss Sowe, stromabwärts einer Kläranlage. Einige der Streifen wurden in einem Ofen künstlich bewittert, um natürliche Verwitterungsprozesse nachzuahmen. In die Studie wurden auch Holzstücke als Kontrollfläche einbezogen.

Nachdem die mikrobiellen Gemeinschaften über einen Zeitraum von einer Woche Biofilme auf den Kunststoff- und Holzproben bilden konnten, extrahierten die Forscher DNA aus diesen Gemeinschaften und führten eine Metagenomikanalyse durch. Sie verglichen die Vielfalt der Mikroben auf den Plastik- und Holzproben mit der des umgebenden Wassers. Die Ergebnisse zeigten, dass die mikrobiellen Gemeinschaften auf Kunststoff und Holz einander ähnlich waren, sich jedoch von denen in den Wasserproben unterschieden.

Es wurde festgestellt, dass Arten wie Pseudomonas, Acinetobacter und Aeromonas die Biofilme auf den Kunststoff- und Holzproben dominieren, während pathogene Arten wie Escherichia, Klebsiella, Salmonella und Streptococcus hauptsächlich in den Wasserproben vorhanden waren. Darüber hinaus wiesen die Kunststoff- und Holzproben eine höhere Häufigkeit von ARGs auf, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Kunststoffverschmutzung und Antibiotikaresistenz hinweist.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass die Prävalenz der entsprechenden ARGs zunahm, wenn die Proben subinhibitorischen Antibiotikakonzentrationen ausgesetzt wurden. Allerdings wirkte sich jedes Antibiotikum unterschiedlich auf die mikrobiellen Gemeinschaften aus. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Kunststoffe die horizontale Übertragung von ARGs auf pathogene Bakterien erleichtern können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Gesundheitsrisiken, die durch die Plastikverschmutzung und die mögliche Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakterien entstehen, noch untersucht werden. Die Autoren der Studie betonen die Notwendigkeit zusätzlicher Bewertungen, um die Pathogenität von Mikroben in der Plastisphäre und ihr Potenzial, Krankheiten in verschiedenen Organismen zu verursachen, zu bewerten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Forschung den Zusammenhang zwischen Flusskunststoffen und Antibiotikaresistenzen beleuchtet. Da Flüsse jedes Jahr eine erhebliche Menge an Plastikmüll in die Ozeane transportieren, ist die Rolle von Kunststoffen als Lebensraum für antibiotikaresistente Bakterien und ARGs ein wachsendes Problem. Zukünftige Studien sollten sich darauf konzentrieren, das gesamte Flussökosystem auf sein Potenzial als Reservoir für resistente Krankheitserreger zu untersuchen.

FAQ

Was sind opportunistische Krankheitserreger?

Opportunistische Krankheitserreger sind Mikroorganismen, die bei gesunden Personen normalerweise keine Krankheiten verursachen, aber unter bestimmten Umständen, beispielsweise wenn das Immunsystem einer Person geschwächt ist, pathogen werden können.

Was sind Antibiotikaresistenzgene (ARGs)?

Antibiotikaresistenzgene (ARGs) sind genetische Elemente, die Bakterien die Fähigkeit verleihen, den Wirkungen von Antibiotika zu widerstehen. Diese Gene können zwischen Bakterien übertragen werden, was zur Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen führt.

Was ist die Plastisphäre?

Die Plastisphäre bezieht sich auf die mikrobiellen Gemeinschaften, die Kunststoffoberflächen in Gewässern besiedeln und mit ihnen interagieren.

Was ist Metagenomik?

Bei der Metagenomik handelt es sich um die Untersuchung von genetischem Material, das direkt aus Umweltproben gewonnen wird. Dies ermöglicht es Forschern, den kollektiven genomischen Inhalt einer mikrobiellen Gemeinschaft zu analysieren und zu identifizieren, ohne dass einzelne Organismen kultiviert werden müssen.

Quelle: [University of Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)