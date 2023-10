Die Fortschritte in der Chromatographietechnologie: Ein Gespräch mit Zhuoheng Zhou

Wir hatten die Gelegenheit, mit Zhuoheng Zhou zu sprechen, einem Forscher an der Vrije Universiteit Brussel in Belgien, der an der Spitze der Weiterentwicklung von Instrumenten- und Säulentechnologien im Bereich der Chromatographie steht. Seine Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Erforschung der Anwendungen der Chromatographie in neuartigen biopharmazeutischen Modalitäten und Proteomik. Darüber hinaus hat Zhou an der Entwicklung eines Protokolls gearbeitet, das das Design von monolithischen Polymerkapillarsäulen unterstützt.

Zhous Reise in die Welt der Chemie begann an der Universität Xiamen, wo er eine umfassende Ausbildung auf diesem Gebiet absolvierte. Anschließend absolvierte er seinen MSc-Abschluss in analytischer Chemie am Environmental Research Institute der National University of Singapore. Motiviert durch seine Leidenschaft für die Chromatographie trat Zhou dann als Doktorand der Gruppe „Bio-Analytical Separation Science“ (BASS) an der Vrije Universiteit Brussel unter der Leitung von Sebastiaan Eeltink und Gert Desmet bei.

Derzeit beschäftigt sich Zhou mit der Postdoktorandenforschung, die sich mit UHPLC-Instrumenten und Mikrosäulentechnologie beschäftigt. Seine Forschungsinteressen erstrecken sich über verschiedene Bereiche, darunter Umweltanalyse, biopharmazeutische Charakterisierung und proteomische Profilierung. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Bereichen möchte Zhou zur Entwicklung modernster Chromatographietechniken beitragen, die in diesen wichtigen Bereichen praktische Anwendungen ermöglichen.

FAQ:

F: Was ist Chromatographie?

A: Chromatographie ist eine Labortechnik zur Trennung und Analyse von Gemischen durch Verteilung der Komponenten auf zwei Phasen, eine stationäre Phase und eine mobile Phase.

F: Was sind biopharmazeutische Modalitäten?

A: Biopharmazeutische Modalitäten beziehen sich auf verschiedene Arten therapeutischer Behandlungen, die aus biologischen Quellen wie Proteinen, Peptiden, Antikörpern oder Nukleinsäuren stammen.

F: Was ist proteomisches Profiling?

A: Proteomisches Profiling umfasst die Identifizierung und Analyse des gesamten Satzes an Proteinen, die in einer biologischen Probe vorhanden sind, und liefert wertvolle Einblicke in verschiedene biologische Prozesse und Krankheiten.

