Dutzende Millionen Menschen in Amerika werden Zeuge der seltenen „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis

Dutzende Millionen Menschen in Amerika werden am kommenden Samstag die Möglichkeit haben, Zeuge eines seltenen astronomischen Ereignisses zu werden – einer „Feuerring“-Sonnenfinsternis. Dieses Phänomen, auch ringförmige Sonnenfinsternis genannt, tritt auf, wenn der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne ausgerichtet ist und alles außer dem äußeren Rand der Sonne verdeckt. Dadurch entsteht ein blendend heller Rand um den Mond. Das himmlische Spektakel wird auf einem schmalen Pfad zu sehen sein, der sich von Oregon bis Brasilien erstreckt und bis zu fünf Minuten dauert. Der Rest der westlichen Hemisphäre wird eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Dieses Ereignis dient als Auftakt zu einer totalen Sonnenfinsternis, die in sechs Monaten stattfinden wird. Am 8. April 2024 wird der Mond die perfekte Entfernung von der Erde haben, um die Sonne vollständig zu bedecken, was zu einer totalen Sonnenfinsternis in Mexiko, der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten und Kanada führen wird.

Der Pfad der Feuerringfinsternis wird sich über eine Breite von etwa 130 Meilen erstrecken, beginnend im Nordpazifik und in die USA über Oregon hinein. Anschließend bewegt es sich abwärts über Nevada, Utah, New Mexico und Texas, bevor es in den Golf von Mexiko mündet. Danach wird sie mehrere Länder in Mittel- und Südamerika durchqueren, bevor sie in Brasilien endet. Die gesamte Sonnenfinsternis, vom Anfang bis zum Ende, dauert an jedem beliebigen Ort zwischen 2.5 und 3 Stunden, wobei die Feuerringphase zwischen drei und fünf Minuten dauert.

Allein in den Vereinigten Staaten leben Millionen von Menschen auf dem Weg der Ringförmigkeit, und viele weitere werden Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein können. Je näher man am Weg ist, desto deutlicher erscheint die Bedeckung der Sonne durch den Mond.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, eine zertifizierte Sonnenfinsternisbrille zu tragen oder alternative Methoden wie einen Lochprojektor zu verwenden. Kameras, Ferngläser oder Teleskope müssen über spezielle Sonnenfilter verfügen, um Augenschäden zu vermeiden.

Während die Sonnenfinsternis am Samstag mit verschiedenen Festen und Veranstaltungen zusammenfällt, wird erwartet, dass die Bevölkerung von Kerrville, Texas, aufgrund seiner Lage nahe der Mitte des Sonnenfinsternispfads erheblich zunehmen wird. Die Aufregung um dieses Ereignis wird auch durch die Vorfreude auf die totale Sonnenfinsternis im April 2024 angetrieben.

Diese seltenen Ereignisse bieten wertvolle Möglichkeiten für wissenschaftliche Studien. Die NASA und andere Organisationen werden während beider Finsternisse zahlreiche Beobachtungen durchführen und dabei Raketen und Ballons einsetzen, um Daten zu sammeln. Ziel ist es, die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Atmosphäre und die Ionosphäre besser zu verstehen und möglicherweise Auswirkungen auf Kommunikationssysteme zu haben.

