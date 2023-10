Dutzende Millionen Menschen in Amerika werden Zeuge der seltenen „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis

Millionen Menschen in ganz Amerika bereiten sich darauf vor, am Samstag Zeuge eines seltenen Himmelsereignisses zu werden: einer ringförmigen Sonnenfinsternis, auch bekannt als „Feuerringfinsternis“. Wenn sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne ausrichtet, entsteht ein blendendes Schauspiel, bei dem das Sonnenlicht bis auf einen hellen, lodernden Rand um den äußeren Rand des Mondes ausgeblendet wird. Dieses Phänomen wird entlang eines schmalen Pfades, der sich von Oregon nach Brasilien erstreckt, bis zu fünf Minuten lang sichtbar sein. Der Rest der westlichen Hemisphäre wird eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Dieses Ereignis dient als Auftakt zu einer totalen Sonnenfinsternis, die in sechs Monaten in Mexiko, der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten und Kanada stattfinden wird. Im Gegensatz zur ringförmigen Sonnenfinsternis am Samstag wird diese totale Sonnenfinsternis aus unserer Sicht die Sonne vollständig verdecken.

Die ringförmige Sonnenfinsternis wird einen etwa 130 Meilen breiten Pfad zeichnen, der im Nordpazifik beginnt und über Oregon in die USA gelangt. Anschließend bewegt es sich abwärts über Nevada, Utah, New Mexico und Texas, bevor es in den Golf von Mexiko mündet. Die Sonnenfinsternis wird sich über die mexikanische Halbinsel Yucatan, Mittel- und Südamerika fortsetzen, bevor sie über dem Atlantik ihr großes Finale erreicht.

Allein in den USA leben Millionen Menschen entlang der ringförmigen Sonnenfinsternisbahn, weitere 68 Millionen im Umkreis von 200 Meilen. Die Bewohner dieser Gebiete sind nur eine kurze Autofahrt entfernt, um Zeuge der Himmelsausrichtung zu werden. Andere Regionen, darunter Kanada, Mittelamerika und der größte Teil Südamerikas, werden eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Um ihre Augen während der Sonnenfinsternis zu schützen, sollten Betrachter zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen tragen, da normale Sonnenbrillen keinen ausreichenden Schutz bieten. Alternativ können Zuschauer aus einer Müslischachtel einen Lochprojektor bauen, um die Sonnenfinsternis sicher und indirekt zu beobachten. Kameras, Ferngläser oder Teleskope benötigen spezielle Sonnenfilter, um Augenschäden vorzubeugen.

Während ein Fleck in Texas in der Nähe von San Antonio sowohl die ringförmige Sonnenfinsternis am Samstag als auch die totale Sonnenfinsternis im April erleben wird, wird es an vielen Orten erst im Jahr 2039 eine weitere Feuerringfinsternis geben, und es wird 2046 dauern, bis man die Lower 48 der USA überquert. Allerdings Andere Teile der Welt, wie die Südspitze Südamerikas und die Antarktis, werden in den kommenden Jahren ähnliche Ereignisse erleben.

Die NASA und andere Organisationen haben während dieser Sonnenfinsternisse zahlreiche Beobachtungen geplant und dabei Raketen und Ballons eingesetzt, um wissenschaftliche Daten zu sammeln. Forscher wollen untersuchen, wie sich Finsternisse auf die Ionosphäre auswirken, eine Region der Atmosphäre, die die Kommunikation stören kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Millionen von Menschen in ganz Amerika am Samstag die Gelegenheit haben werden, Zeuge eines einzigartigen himmlischen Ereignisses zu werden. Unabhängig davon, ob man den „Feuerring“ direkt betrachtet oder eine partielle Sonnenfinsternis erlebt, sollten Betrachter geeignete Vorkehrungen treffen, um ihre Augen zu schützen.