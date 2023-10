Die „Ring of Fire“-Finsternis: Ein himmlisches Spektakel

Am Samstag ereignete sich ein seltenes und atemberaubendes astronomisches Ereignis, das als „Feuerringfinsternis“ bekannt ist und sich über den amerikanischen Kontinent von Oregon bis Brasilien erstreckte. Diese ringförmige Sonnenfinsternis tritt im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis auf, wenn der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt und einen hellen, gleißenden Rand hinterlässt. Es lockte kleine Städte entlang seines Weges an und brachte eine Mischung aus Aufregung, Wettersorgen und Erwartungen überforderter Besucher mit sich.

Der Weg der Sonnenfinsternis erstreckte sich von Oregon nach Brasilien und führte durch mehrere Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, darunter Nevada, Utah, New Mexico und Texas. Teile von Kalifornien, Arizona und Colorado erlebten ebenfalls die Sonnenfinsternis, während der Rest der westlichen Hemisphäre Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis war. Für eine optimale Sicht war jedoch ein klarer Himmel von entscheidender Bedeutung, und in einigen Regionen entlang des Weges war möglicherweise bewölktes Wetter zu erwarten.

Um sich an mögliche Regenfälle anzupassen, verlegte die Stadt Reedsport in Oregon ihr Sonnenfinsternis-Festival nach drinnen. Dennoch hofften sie weiterhin, einen Blick auf das himmlische Ereignis zu erhaschen. Im Gegensatz dazu begrüßte Baker in Nevada, eine kleine Stadt mit etwa 100 Einwohnern, die Sonnenfinsternis mit Begeisterung und organisierte Aktivitäten wie einen Trommelkreis und eine Tanzparty für Besucher, die ein Jahr im Voraus eine Unterkunft gebucht hatten.

Albuquerque in New Mexico bot den Zuschauern der jährlichen Luftballon-Fiesta der Stadt ein einzigartiges Erlebnis. Die Veranstaltung fiel mit der Sonnenfinsternis zusammen und ermöglichte den Teilnehmern, den Start bunter Heißluftballons am frühen Morgen zu beobachten, bevor sich der Himmel kurz verdunkelte. Auch in der Tatacoa-Wüste in Kolumbien unterstützten Astronomen sehbehinderte Menschen dabei, die Sonnenfinsternis durch erhöhte Karten und Temperaturänderungen zu erleben. Unterdessen bauten junge Besucher im Cancun Planetarium Boxprojektoren, um den Feuerring sicher betrachten zu können.

Interessanterweise bezeichneten die alten Maya Finsternisse als „zerbrochene Sonne“. Forscher vermuten, dass die Maya während dieser himmlischen Ereignisse möglicherweise dunkles Vulkanglas verwendet haben, um ihre Augen zu schützen. Während sich Städte und Nationalparks auf den Besucheransturm vorbereiteten, rieten Beamte im Klamath County in Oregon den Bewohnern, sich mit Vorräten einzudecken, da sie sich der möglichen Verkehrsstaus bewusst waren. Der brasilianische Staatspark Pedra da Boca, der für Kletter- und Abseilaktivitäten bekannt ist, erwartete große Menschenmengen.

Die gesamte Dauer der Sonnenfinsternis, von dem Moment an, in dem der Mond beginnt, die Sonne zu verdecken, bis zur Rückkehr zur Normalität, variiert an jedem beliebigen Ort zwischen 2 1/2 und drei Stunden. Die Feuerringphase, in der die Sonne einen feurigen Ring bildet, dauert je nach Standort des Beobachters etwa drei bis fünf Minuten. Mit Blick auf die Zukunft ist für April eine totale Sonnenfinsternis geplant, die die Vereinigten Staaten in die entgegengesetzte Richtung durchqueren wird, beginnend in Mexiko und endend im Osten Kanadas.

Abschließend lässt sich sagen, dass die „Ring of Fire“-Finsternis Zuschauer in ganz Amerika faszinierte und die Aufmerksamkeit auf ihr einzigartiges Schauspiel der Himmelsausrichtung lenkte. Von kleinen Städten, die sich auf einen Besucheransturm vorbereiten, bis hin zu Astronomen, die Sehbehinderten helfen, war die Sonnenfinsternis für viele ein unvergessliches Erlebnis. Während die Welt auf das nächste astronomische Wunder wartet, ist es eine Erinnerung an die Schönheit und Wunder, die unser Universum zu bieten hat.

Quellen:

- Die Associated Press