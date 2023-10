Eine seltene „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis fasziniert Amerika

Eine seltene „Feuerring“-Sonnenfinsternis erregte am Samstag die Aufmerksamkeit der Menschen in ganz Amerika, die sich von Oregon bis Brasilien erstreckte. Während kleine Städte entlang des schmalen Pfades eine Mischung aus Aufregung und Besorgnis erlebten, erlebten die Zuschauer eine ringförmige Sonnenfinsternis, auch Feuerringfinsternis genannt. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, hinterlässt die Feuerringfinsternis einen hellen, lodernden Rand.

Der Weg der Sonnenfinsternis am Samstag umfasste Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas in den USA sowie einen Streifen Kalifornien, Arizona und Colorado. Die Sonnenfinsternis setzte sich dann über die mexikanische Halbinsel Yucatan, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien fort. Andere Teile der westlichen Hemisphäre erlebten eine partielle Sonnenfinsternis. Die Beobachtung der Sonnenfinsternis war jedoch von einem klaren Himmel abhängig, da in einigen Gebieten entlang des US-Pfads die Gefahr einer Wolkendecke bestand.

In Vorbereitung auf die Sonnenfinsternis verlegte die kleine Stadt Reedsport in Oregon ihr Festival in Innenräume, um regennasse Festlichkeiten zu vermeiden. In ähnlicher Weise organisierten lokale Unternehmen in Baker, Nevada, darunter ein Gasthaus und ein Gemischtwarenladen, Aktivitäten für ihre Gemeinde und Besucher, wie einen Trommelkreis und eine Tanzparty. Unterdessen erwartete die Stadt Albuquerque, New Mexico, Zehntausende Zuschauer, die die Sonnenfinsternis miterleben würden, nachdem sie bereits an der jährlichen Heißluftballon-Fiesta teilgenommen hatten.

Um sehbehinderten Menschen entgegenzukommen, erstellten Astronomen erhöhte Karten und Temperaturänderungen in der kolumbianischen Tatacoa-Wüste, damit sie die Sonnenfinsternis erleben konnten. Im Cancun Planetarium in Mexiko bauten junge Besucher Boxprojektoren, um den Feuerring sicher betrachten zu können. Der Archäologe Arturo Montero von der Tepeyac-Universität in Mexiko-Stadt vermutete, dass die alten Maya, die Sonnenfinsternisse als „gebrochene Sonne“ bezeichneten, möglicherweise dunkles Vulkanglas verwendet haben, um ihre Augen bei solchen Ereignissen zu schützen.

Städte und Nationalparks entlang des Weges der Sonnenfinsternis bereiteten sich auf den Zustrom von Besuchern vor. Klamath County in Oregon riet den Einwohnern, sich mit Vorräten und Treibstoff einzudecken, und wies auf die Möglichkeit von Verkehrsstaus auf seinen zweispurigen Autobahnen hin. Der Bryce Canyon in Utah erwartete den geschäftigsten Tag des Jahres, während der brasilianische Staatspark Pedra da Boca Menschenmassen erwartete, die seine Felsvorsprünge zum Klettern und Abseilen erkunden wollten.

Die gesamte Sonnenfinsternis dauerte an jedem Ort etwa 2.5 bis drei Stunden, wobei die Feuerringphase je nach Position des Beobachters drei bis fünf Minuten dauerte. Obwohl dieses Ereignis Amerika in seinen Bann zog, gibt es zukünftige Finsternisse, auf die man sich freuen kann. Im April nächsten Jahres wird eine totale Sonnenfinsternis die USA in die entgegengesetzte Richtung durchqueren, beginnend in Mexiko und endend im Osten Kanadas. Darüber hinaus wird es voraussichtlich im Oktober nächsten Jahres an der südlichsten Spitze Südamerikas zu einer Feuerringfinsternis kommen, und die Antarktis wird 2026 Zeuge einer solchen sein. Die USA müssen bis 2039 auf eine weitere Feuerringfinsternis warten, wobei Alaska der Höhepunkt sein wird nur auf seinem direkten Weg angeben.

Quellen:

– Susan Montoya Bryan in Albuquerque, New Mexico

– Astrid Suarez in Bogota, Kolumbien

– María Verza in Cancun, Mexiko

– Mauricio Savarese in Sao Paulo, Brasilien

– Claire Rush, The Associated Press