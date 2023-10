Die „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis erleuchtet Amerika

Heute wird in ganz Amerika eine seltene und atemberaubende „Feuerring“-Sonnenfinsternis zu sehen sein, die sich von Oregon bis Brasilien erstreckt. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, hinterlässt der Mond bei einer Feuerringfinsternis einen hellen, lodernden Rand. Der Weg der Sonnenfinsternis beginnt in Oregon, führt durch Nevada, Utah, New Mexico und Texas in den Vereinigten Staaten und führt weiter über die mexikanische Halbinsel Yucatan, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien. Der Rest der westlichen Hemisphäre wird eine partielle Sonnenfinsternis erleben.

Um die Sonnenfinsternis beobachten zu können, ist ein klarer Himmel unerlässlich, obwohl es auf einigen Teilen des US-Pfads bewölkt sein kann. Die NASA und andere Gruppen haben geplant, die Veranstaltung per Livestream für diejenigen zu übertragen, die nicht persönlich dabei sein können. Einige Städte entlang der Sonnenfinsternis haben Bedenken geäußert, dass sie von Besuchern überschwemmt werden könnten, während andere die Gelegenheit genutzt haben, einzigartige Erlebnisse für Gäste zu schaffen.

Beispielsweise hat die kleine Stadt Reedsport in Oregon ihr Sonnenfinsternis-Festival aufgrund der Regenwahrscheinlichkeit in Innenräume verlegt, hofft aber immer noch auf einen Blick auf das himmlische Ereignis. Die Stadt Baker in Nevada hat Aktivitäten wie einen Trommelkreis und eine Tanzparty geplant und nutzt ihre sieben Räume, die seit über einem Jahr gebucht sind, optimal aus. In Albuquerque, New Mexico, können Zehntausende Menschen beim jährlichen Luftballonfest der Stadt ebenfalls die Sonnenfinsternis vor Tagesanbruch miterleben.

An verschiedenen Orten wurden verschiedene Bildungsaktivitäten und Initiativen organisiert, um den Menschen ein sicheres Erleben der Sonnenfinsternis zu ermöglichen. In der kolumbianischen Tatacoa-Wüste helfen Astronomen sehbehinderten Menschen durch erhöhte Karten und Temperaturänderungen, wenn der Mond die Sonne verdeckt. Im Cancun Planetarium in Mexiko bauen junge Besucher Kastenprojektoren, um indirekt den Feuerring zu betrachten. Die alten Maya, die Finsternisse als „zerbrochene Sonne“ bezeichneten, verwendeten möglicherweise dunkles Vulkanglas, um ihre Augen bei solchen Ereignissen zu schützen.

In Städten und Nationalparks entlang des Verlaufs der Sonnenfinsternis werden Vorbereitungen getroffen, um die erwarteten Menschenmengen unterzubringen. Beamte im Klamath County in Oregon haben den Bewohnern geraten, sich mit Lebensmitteln einzudecken und ihre Benzintanks für den Fall des Straßenverkehrs aufzufüllen. Der Bryce Canyon in Utah erwartet, dass der Samstag der geschäftigste Tag des Jahres wird, während der brasilianische Staatspark Pedra da Boca eine große Zahl eifriger Beobachter erwartet.

Die gesamte Dauer einer Sonnenfinsternis, vom Beginn der Verdeckung der Sonne durch den Mond bis zur Rückkehr zur Normalität, beträgt etwa 2.5 bis 3 Stunden, wobei die Feuerringphase je nach Standort zwischen drei und fünf Minuten dauert. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird voraussichtlich im kommenden April die Vereinigten Staaten in entgegengesetzter Richtung durchqueren, beginnend in Mexiko und endend im Osten Kanadas. Eine weitere Feuerringfinsternis wird im Oktober nächsten Jahres an der südlichsten Spitze Südamerikas erwartet, die Antarktis wird 2026 eine solche erleben. Die USA müssen bis 2039 auf eine weitere sichtbare Feuerringfinsternis warten, und Alaska wird der einzige Staat sein auf seinem direkten Weg.

Quellen:

– Hindustan Times

– AP-Nachrichten

Definitionsquellen:

- NASA