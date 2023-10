Kalifornier werden Zeuge der spektakulären „Ring of Fire“-Finsternis

Die Kalifornier werden später in diesem Monat mit einem atemberaubenden Himmelsereignis verwöhnt – einer ringförmigen Sonnenfinsternis, die allgemein als „Ring of Fire“-Finsternis bekannt ist. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond an seinem von der Erde am weitesten entfernten Punkt zwischen unserem Planeten und der Sonne vorbeizieht. Dadurch verdeckt ein dunkler Kreis teilweise die Sonne und erzeugt ein hypnotisierendes, orangefarbenes, feuriges Leuchten an den Rändern des beschatteten Mondes.

Die ringförmige Sonnenfinsternis soll am Samstag, den 14. Oktober, um 9:13 Uhr PST stattfinden. Die Möglichkeit, diesem Ereignis beizuwohnen, hängt jedoch sowohl von den Wetterbedingungen als auch vom Standort ab. Die NASA weist darauf hin, dass man sich zur Beobachtung aller Phasen einer ringförmigen Sonnenfinsternis innerhalb der ringförmigen Bahn befinden muss. Einer NASA-Karte zufolge liegt Kalifornien in einem Bereich von 70 bis 80 % maximaler Verdunkelung, was darauf hindeutet, dass Anwohner und Besucher eine klare Sicht haben sollten, sofern das Wetter es zulässt.

Selbst bei Wolkendecke ist die mit Finsternissen verbundene Tagesdunkelheit immer noch spürbar. Bei dieser Veranstaltung ist es jedoch wichtig, der Augensicherheit Priorität einzuräumen. Der direkte Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis kann zu schweren Augenschäden führen. Die NASA empfiehlt, während der gesamten Dauer der Sonnenfinsternis eine sichere Sonnenbeobachtungsbrille, allgemein als „Sonnenfinsternisbrille“ bezeichnet, oder einen tragbaren Sonnenbetrachter zu verwenden, um die Augen vor den gefährlichen Sonnenstrahlen zu schützen.

Die Kalifornier werden dringend gebeten, diese seltene Gelegenheit zu nutzen, Zeuge der unglaublichen Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ zu werden, es ist jedoch wichtig, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit der Augen zu gewährleisten. Mit etwas Glück und klarem Himmel haben Bewohner und Besucher einen unvergesslichen und beeindruckenden Blick auf dieses himmlische Spektakel.

Quellen:

- NASA