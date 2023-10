Ein seltener Anblick: Die „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis erleuchtet Teile des Westens der Vereinigten Staaten

Bereiten Sie sich darauf vor, Zeuge eines Himmelsphänomens zu werden, das als „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis bekannt ist. Dieses spektakuläre Ereignis findet am Samstag, dem 14. Oktober 2023, in Teilen des Westens der USA statt. Während einer ringförmigen Sonnenfinsternis positioniert sich der Mond vor der Sonne, verdeckt deren Licht teilweise und erzeugt einen leuchtenden Ring oder Kreisring. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig verdeckt, ist der Mond bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis nicht groß genug, um das Sonnenlicht vollständig zu verdecken.

Die Sonnenfinsternis wird in bestimmten Gebieten sichtbar sein, beginnend um 9:15 Uhr in Eugene und Medford in Oregon. Anschließend wird die Sonnenfinsternis um 9:22 Uhr in Elko, Nevada und später im Süden Utahs zu beobachten sein. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio und Corpus Christi gehören zu den anderen Orten, an denen die Sonnenfinsternis sichtbar sein wird. Allerdings werden nur kleine Regionen wie Oregon, Texas, Mexiko, Mittelamerika, Kolumbien und Brasilien den gesamten Feuerring erleben. Der Rest der angrenzenden Vereinigten Staaten wird Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein können.

Ringförmige Sonnenfinsternisse sind äußerst selten. Das letzte Mal, dass die Vereinigten Staaten einen solchen erlebten, war am 20. Mai 2012 in ganz Texas und im Südwesten. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis wird voraussichtlich im Jahr 2046 stattfinden, aber nur kleine Teile von Südoregon, Nordkalifornien, dem äußersten Nordwesten Nevadas und dem Südwesten Idahos werden Gelegenheit haben, sie zu beobachten.

Es ist wichtig, beim Betrachten der Sonnenfinsternis die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Um dauerhafte Augenschäden zu vermeiden, wird das Tragen einer Schutzbrille gegen Sonnenfinsternis empfohlen. Alternativ können Sie einen „Lochprojektor“ erstellen, um ein Bild der Sonne sicher zu beobachten oder nach natürlichen Lichtprojektionen durch die Blätter von Bäumen zu suchen.

Erleben Sie dieses seltene himmlische Ereignis und bestaunen Sie die bezaubernde „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis, ein Spektakel, das diejenigen in seinen Bann ziehen wird, die das Glück haben, es aus erster Hand mitzuerleben.

