Das Spektakel der Sonnenfinsternis am Ring des Feuers

Ein faszinierendes Phänomen namens „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis wird Himmelsbeobachter von Oregon bis Brasilien in seinen Bann ziehen. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der Dunkelheit herrscht, zeigt diese ringförmige Sonnenfinsternis einen strahlenden Ring aus Sonnenlicht, der den Mond umgibt.

Die Sonnenfinsternis soll mehrere US-Bundesstaaten durchqueren, dann über Mittelamerika fegen und ihren beeindruckenden Lauf in Südamerika abschließen. Allerdings können die Wetterbedingungen in einigen Regionen eine Herausforderung für die klare Sicht darstellen.

Im Rahmen einer außergewöhnlichen Initiative trifft die kolumbianische Tatacoa-Wüste besondere Vorkehrungen, um das Sonnenfinsternis-Erlebnis für Sehbehinderte zu verbessern. Durch die Verwendung taktiler Karten und die Hervorhebung von Temperaturschwankungen, wenn der Mond die Sonne verdeckt, soll dieses einzigartige Unterfangen eine fühlbare Perspektive auf das kosmische Ereignis bieten.

Während Sonnenfinsternis-Enthusiasten dieses bevorstehende Spektakel mit Spannung erwarten, sollten sie sich auch das Jahr 2039 im Kalender vormerken. Zu diesem Anlass ist eine ähnliche „Feuerring“-Finsternis am Himmel der Vereinigten Staaten geplant. Diese Ausstellung wird jedoch exklusiv in Alaska stattfinden und den Bewohnern und Besuchern dort einen Platz in der ersten Reihe bieten, um die Pracht der Natur zu erleben.

Leider wird es nicht möglich sein, dieses himmlische Ereignis von Indien aus zu beobachten. Für diejenigen, die in Amerika leben: Die Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ beginnt um 9:13 Uhr PDT in Oregon und endet um 12:03 Uhr CDT in Texas.

Quellen:

– Quellartikel