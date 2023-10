Eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis tritt in Nord-, Mittel- und Südamerika auf

Im kommenden Monat wird ein seltenes Himmelsereignis namens ringförmige Sonnenfinsternis stattfinden, das Himmelsbeobachtern in Nord-, Mittel- und Südamerika die letzte Gelegenheit seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet, dieses Phänomen zu beobachten. Am 14. Oktober wird der Mond vor der Sonne vorbeiziehen, während er sich am weitesten von der Erde entfernt befindet, was zu einem „Feuerring“-Effekt führt, bei dem die Sonne nicht vollständig bedeckt ist.

Die ringförmige Sonnenfinsternis im Jahr 2023 wird in acht US-Bundesstaaten sichtbar sein, beginnend in Oregon und endend in Texas. Es wird zwischen 9.13:12.03 Uhr PT und XNUMX:XNUMX Uhr CT auftreten, den Golf von Mexiko überqueren und dann verschiedene Länder in Mittel- und Südamerika durchqueren, darunter Mexiko, Belize, Honduras, Panama, Kolumbien und Brasilien.

Die Sonnenfinsternis beginnt mit einer partiellen Sonnenfinsternis, wenn der Mond über die Sonne wandert, und geht dann in die Ringphase über, in der der Feuerringeffekt für eine Dauer zwischen einer und fünf Minuten sichtbar sein wird. Um den Fortschritt der ringförmigen Sonnenfinsternis zu verfolgen, hat die NASA eine interaktive Karte erstellt, die den genauen Zeitpunkt der Sonnenfinsternis auf die Sekunde genau anzeigt.

Für diejenigen, die die Sonnenfinsternis beobachten, ist es wichtig, einen speziellen Augenschutz für die Beobachtung der Sonne zu tragen, da der Mond das Licht nicht vollständig blockiert. Die NASA rät davon ab, optische Geräte wie Kameras, Teleskope oder Ferngläser zusammen mit Sonnenfinsternisbrillen oder tragbaren Sonnenbetrachtern zu verwenden, da die konzentrierten Sonnenstrahlen schwere Augenverletzungen verursachen können.

Während Menschen in Nachbarländern und -staaten Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden können, werden sie den „Feuerring“-Effekt nicht erleben. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die die USA durchquert, wird voraussichtlich im Jahr 2046 stattfinden, eine totale Sonnenfinsternis wird jedoch am 8. April 2024 von Nordamerika aus sichtbar sein.

Quelle: Interaktive Karte der NASA für die ringförmige Sonnenfinsternis 2023.