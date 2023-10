Eine seltene „Ring of Fire“-Finsternis, die Amerika verblüffen wird

Am Samstag wird in Teilen des Westens der USA sowie Mittel- und Südamerikas eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein, die allgemein als „Feuerring“ bekannt ist. Während der Sonnenfinsternis richtet sich der Mond perfekt zwischen Erde und Sonne aus und lässt nur den äußeren Rand der Sonne sichtbar. Dadurch entsteht bis zu fünf Minuten lang ein heller und leuchtender Rand um den Mond. Die Sonnenfinsternis wird auf einem schmalen Pfad sichtbar sein, der sich von Oregon bis Brasilien erstreckt, während der Rest der westlichen Hemisphäre eine partielle Sonnenfinsternis erlebt. Dieses Ereignis ist ein Vorläufer einer totalen Sonnenfinsternis, die im April 2024 stattfinden wird und in ganz Mexiko, der östlichen Hälfte der USA und Kanada sichtbar sein wird.

Der Pfad der „Ring of Fire“-Finsternis wird etwa 130 Meilen breit sein, über Oregon in die USA eindringen und zuvor durch Nevada, Utah, New Mexico und Texas sowie Teile von Idaho, Kalifornien, Arizona und Colorado verlaufen Ausfahrt in den Golf von Mexiko. Anschließend wird es die Halbinsel Yucatan in Mexiko sowie Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und schließlich Brasilien durchqueren. Die gesamte Sonnenfinsternis dauert an jedem Ort 2.5 bis 3 Stunden, wobei der „Feuerring“-Teil je nach Standort drei bis fünf Minuten dauert.

Allein in den Vereinigten Staaten leben über 6.5 Millionen Menschen entlang des Pfades der Anularität, weitere 68 Millionen Menschen im Umkreis von 200 Meilen um den Pfad. Dies bedeutet, dass Millionen von Menschen die Möglichkeit haben werden, Zeuge dieses unglaublichen himmlischen Ereignisses zu werden. In Regionen, in denen der „Feuerring“ sichtbar ist, scheint der Mond einen erheblichen Abstand von der Sonne zu nehmen.

Um die Sonnenfinsternis sicher betrachten zu können, ist es wichtig, Ihre Augen mit einer zertifizierten Sonnenfinsternisbrille zu schützen oder andere indirekte Betrachtungsmethoden wie einen Lochprojektor zu verwenden. Sonnenbrillen reichen nicht aus, um Augenschäden vorzubeugen. Auch Kameras, Ferngläser und Teleskope benötigen spezielle Sonnenfilter, um während der Sonnenfinsternis sicher verwendet werden zu können.

Für diejenigen, die die Sonnenfinsternis nicht persönlich sehen können, werden die NASA und andere Organisationen Live-Streams des Ereignisses bereitstellen. Die nächste Gelegenheit, Zeuge einer „Ring of Fire“-Finsternis in den Vereinigten Staaten zu werden, wird im Jahr 2039 sein, wobei Alaska der einzige Staat auf dem Weg zur Totalität ist.