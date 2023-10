Wo und wie man die ringförmige Sonnenfinsternis beobachten kann

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond perfekt zwischen der Sonne und der Erde ausgerichtet ist, einen Schatten wirft und die Sicht auf die Sonne verdeckt. Allerdings sind nicht alle Sonnenfinsternisse gleich. Eine ringförmige Sonnenfinsternis findet statt, wenn sich der Mond an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet, dem sogenannten Apogäum, wodurch er etwas kleiner als die Sonne erscheint. Dadurch entsteht ein Spektakel, das als „Feuerring“ bekannt ist und bei dem während der maximalen Phase der Sonnenfinsternis ein orangefarbener Halo um den Mond herum zu sehen ist.

Um Zeuge der ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden, liegen die besten Orte entlang des Rings. Die New York Times verfügt über eine Karte, die den ungefähren Verlauf der Sonnenfinsternis zeigt. Städte wie Eugene, Oregon; Ely und Battle Mountain in Nevada; Richfield, Utah; Roswell und Albuquerque in New Mexico; und Midland, San Antonio und Corpus Christi in Texas liegen auf diesem Weg. Außerhalb der USA Städte wie Campeche und Chetumal in Mexiko; Belize-Stadt, Belize; Olanchito, Honduras; Cali, Kolumbien; und Tefé und João Pessoa in Brasilien werden ebenfalls von Ringen betroffen sein.

Großstädte, die sich nicht auf dem Weg der Ringförmigkeit befinden, darunter Seattle, Los Angeles, Las Vegas, Houston, Mexiko-Stadt, Bogotá, Rio de Janeiro und Tegucigalpa, werden dennoch Zeuge einer erheblichen partiellen Sonnenfinsternis sein.

Die ringförmige Sonnenfinsternis soll im Morgengrauen über dem Pazifischen Ozean, nordwestlich des US-amerikanischen Festlandes, beginnen. In Oregon wird eine partielle Sonnenfinsternis bereits um 11:05 Uhr Eastern Time sichtbar sein, wobei die Ringform gegen 12:16 Uhr auftritt. Die Sonnenfinsternis wird dann über die Vereinigten Staaten hinwegfegen und gegen 12:58 Uhr Eastern Time die Küste von Texas erreichen . Die Reise führt weiter über Mexiko, Mittel- und Südamerika und endet um 3:48 Uhr Eastern Time an der Küste Brasiliens.

Denken Sie unbedingt daran, dass der direkte Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis zu schweren Augenschäden führen kann. Um die ringförmige oder partielle Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, stellen Sie sicher, dass Sie geeignete Schutzbrillen tragen, z. B. eine zertifizierte Sonnenfinsternisbrille. Wenn Sie keinen Zugang zu einer solchen Ausrüstung haben, können Sie eine Lochkamera bauen, indem Sie mit Ihren Fingern ein Kreuzmuster zeichnen oder ein Loch in eine Karteikarte stanzen, um das auf den Boden projizierte Bild der Sonnenfinsternis indirekt zu beobachten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, aus alltäglichen Haushaltsgegenständen einen Lochprojektor zu bauen.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit Ihrer Augen beim Betrachten einer Sonnenfinsternis immer oberste Priorität hat.

Quellen:

The New York Times – Pfade der Sonnenfinsternis – Karte