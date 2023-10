Im Oktober 2023 werden seltene astronomische Ereignisse stattfinden: Sonnen- und Mondfinsternisse

By

Weltraumbegeisterte erwarten mit Spannung zwei seltene Himmelsereignisse, die für Oktober 2023 geplant sind. Erstens wird es am 14. Oktober zum ersten Mal seitdem eine partielle Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, in den meisten Teilen Amerikas sichtbar sein 2012. Die Sonnenfinsternis wird sich von der Küste Oregons bis zum Golf von Mexiko bewegen und Millionen Menschen in der westlichen Hemisphäre die Möglichkeit geben, Zeuge dieses beeindruckenden Phänomens zu werden. Während dieser Sonnenfinsternis bildet der Mond einen konzentrischen Kreis und lässt den unbedeckten Rand der Sonne frei, der einem Feuerring ähnelt. Bei der Beobachtung dieser Art von Sonnenfinsternis ist ein spezieller Augenschutz erforderlich.

Obwohl die Sonnenfinsternis des Feuerrings von Indien aus nicht sichtbar sein wird, können interessierte Personen aus der ganzen Welt sie über die offizielle NASA-Übertragung verfolgen, die auf ihrem YouTube-Kanal verfügbar ist. Die Sonnenfinsternis wird in Oregon beginnen und in Texas enden. Die NASA hat auf ihrem YouTube-Kanal die Option „Benachrichtigen“ für Benutzer bereitgestellt, die Benachrichtigungen über die Live-Übertragung erhalten möchten. Die Sonnenfinsternis soll am 11. Oktober 29 um 14:2023 Uhr IST beginnen und am selben Tag um 11:34 Uhr enden.

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond an oder nahe seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet und vor der Sonne vorbeizieht. Da der Mond aufgrund seiner Entfernung von der Erde kleiner erscheint als die Sonne, bedeckt er die Sonne nicht vollständig, was bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis zu einem ringförmigen Erscheinungsbild führt.

Darüber hinaus ist für den 28. Oktober 2023 eine Mondfinsternis geplant. Mondfinsternisse treten auf, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond gerät und der Erdschatten auf die Mondoberfläche geworfen wird. Diese faszinierenden Ereignisse finden nur bei Vollmond statt. Die bevorstehende Mondfinsternis wird aus verschiedenen Regionen sichtbar sein, darunter Asien, Russland, Afrika, Amerika, Europa, Antarktis und Ozeanien.

In Neu-Delhi kann die Mondfinsternis am südwestlichen Himmel beobachtet werden, wobei der Mond 62 Grad über dem Horizont steht. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis in Indien wird voraussichtlich um 1:45 Uhr morgens erreicht, wobei 12 % der Mondoberfläche im Schatten liegen werden.

Diese seltenen astronomischen Ereignisse bieten Menschen auf der ganzen Welt eine hervorragende Gelegenheit, die Schönheit unseres Universums zu erleben und zu schätzen.

