Am Samstag, den 14. Oktober 2023, findet ein bemerkenswertes astronomisches Ereignis statt, die sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis. Während dieses Ereignisses bewegt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und erzeugt einen atemberaubenden „Feuerring“-Effekt, der über vier Minuten lang sichtbar sein wird. Dieses Phänomen lässt sich jedoch nur auf einem schmalen Pfad beobachten, der sich über eine Breite von 125 Meilen von Oregon bis Texas erstreckt.

Für diejenigen außerhalb dieses Pfades, einschließlich Nord-, Mittel- und Südamerika (mit Ausnahme von Alaska und der Spitze Südamerikas), wird eine partielle Sonnenfinsternis in unterschiedlichem Ausmaß sichtbar sein. Es ist wichtig zu beachten, dass für eine sichere Beobachtung eine geeignete Sonnenfinsternis-Brille erforderlich ist.

Falls kein klarer Himmel verfügbar ist oder Sie sich in einer Region aufhalten, in der die Sonnenfinsternis nicht sichtbar ist, gibt es mehrere seriöse Quellen, mit denen Sie die ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ in Echtzeit online verfolgen können.

Die Sonnenfinsternis soll am 14. Oktober um 15:03 UTC (11:03 Uhr EDT) beginnen, wobei die vollständige Sonnenfinsternis um 16:10 UTC (12:10 Uhr EDT) am ersten Ort sichtbar sein wird. Der „Feuerring“-Effekt wird über den USA 45 Minuten und 8 Sekunden lang sichtbar sein, bevor er von Mittel- und Südamerika aus beobachtet wird.

Um den Live-Stream der ringförmigen Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ anzusehen, finden Sie hier einige empfohlene Quellen:

1. Timeanddate.com: Diese zuverlässige Plattform bietet Live-Ansichten verschiedener Finsternisse. Sie werden das gesamte Ereignis von ihrem mobilen Observatorium aus zeigen, Live-Feeds und Bilder von Astronomen aufnehmen und fachkundige Kommentare abgeben.

2. NASA TV: Die NASA wird die Sonnenfinsternis aus Albuquerque, New Mexico und Kerrville, Texas live übertragen. Sie haben einen Trailer zur Veranstaltung veröffentlicht, der auf ihrer Website angesehen werden kann.

3. Lowell Observatory: Das für seine Live-Stream-Astronomie bekannte Lowell Observatory mit Sitz in Flagstaff, Arizona, wird Live-Übertragungen vom Sunspot Solar Observatory der New Mexico State University übertragen. Partielle Ansichten der Sonnenfinsternis werden auch von Lowells eigenem Giovale Open Deck Observatory verfügbar sein.

4. Slooh: Slooh ist ein Roboterteleskopdienst, der den Kosmos live über einen Webbrowser überträgt. Sie werden eine Live-Sternenparty mit Expertenkommentaren und Live-Teleskopansichten der Sonnenfinsternis übertragen.

5. Exploratorium: In Zusammenarbeit mit der NASA entsendet Exploratorium Expeditionen in die ganze Welt, um Sonnenfinsternisse live zu übertragen. Für die ringförmige Sonnenfinsternis werden sie Live-Teleskopansichten aus Ely (Nevada) und dem Valley of the Gods (Utah) übertragen. Darüber hinaus wird ihr Livestream auf Spanisch und mit Sonifikation verfügbar sein, die eine akustische Darstellung der Sonnenfinsternis in Echtzeit bietet.

Diese Kanäle wurden bei früheren Sonnenfinsternissen überprüft, um sicherzustellen, dass die Streams zuverlässig sind und von seriösen Quellen wie Astronomen, Observatorien und engagierten Sonnenfinsternis-Enthusiasten stammen.

Auch wenn Sie die ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ nicht persönlich erleben können, können Sie ihre beeindruckende Schönheit durch diese Live-Streams erleben. Denken Sie daran, auf den Websites der Quellen nach den neuesten Updates zu den Live-Übertragungen zu suchen.

