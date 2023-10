Eine seltene „Ring of Fire“-Finsternis erleuchtet den Himmel

Am Samstagmorgen begann sich eine seltene „Feuerring“-Finsternis zu bilden, die die erste Phase dieses himmlischen Ereignisses markierte, das voraussichtlich den amerikanischen Kontinent durchqueren wird. Die Sonnenfinsternis, auch ringförmige Sonnenfinsternis genannt, tritt auf, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert und einen hellen, gleißenden Rand hinterlässt. Anders als bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig.

Die Sonnenfinsternis begann in Eugene, Oregon, und die NASA übertrug das Phänomen live. In einigen westlichen Bundesstaaten, darunter Kalifornien und Oregon, drohte jedoch bewölktes und nebliges Wetter, die Sicht zu beeinträchtigen. Trotz der Möglichkeit schlechter Sicht versammelten sich Menschenmengen in Kleinstädten entlang des schmalen Sonnenfinsternispfades in der Hoffnung, eine klare Sicht auf das himmlische Ereignis zu haben.

Begeisterte der Sonnenfinsternis jeden Alters wollten unbedingt Zeuge dieses spektakulären Phänomens werden. Shuumei Kodama, ein 11-jähriger Junge aus Portland, Oregon, stand früh auf, um mit seinem Vater nach Eugene zu fahren. Er drückte seine Faszination für den Weltraum und sein Ziel aus, jede mögliche Art von Sonnenfinsternis zu sehen.

Der Sonnenfinsternispfad umfasste Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas in den Vereinigten Staaten sowie einen Streifen Kalifornien, Arizona und Colorado. Anschließend ging es weiter zur Halbinsel Yucatan in Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien. Der Rest der westlichen Hemisphäre erlebte eine partielle Sonnenfinsternis.

Beobachter der Sonnenfinsternis reisten in entlegene Gebiete der Vereinigten Staaten, um den besten Blick auf das Ereignis zu werfen. Im Bryce-Canyon-Nationalpark in Utah begaben sich Besucher auf einen bekannten Pfad, um die Sonnenfinsternis inmitten roter Felsblöcke zu beobachten. Die Veranstaltung diente als verbindendes Erlebnis für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund.

Während die Sicht auf einen klaren Himmel angewiesen war, übertrugen die NASA und andere Organisationen die Sonnenfinsternis per Livestream für diejenigen, die sie nicht persönlich miterleben konnten. In Albuquerque, New Mexico, erhielten Zehntausende Zuschauer, die an einem internationalen Ballonfest teilnahmen, Sichtbrillen, um sowohl die Sonnenfinsternis als auch den Massenaufstieg von Heißluftballons zu beobachten.

Während sich das Ereignis abspielte, halfen Astronomen in der kolumbianischen Tatacoa-Wüste sehbehinderten Menschen dabei, die Sonnenfinsternis durch erhöhte Karten und Temperaturänderungen zu erleben. In Cancun bauten junge Besucher Boxprojektoren, um den Feuerring sicher betrachten zu können. Die alten Maya, die Finsternisse als „zerbrochene Sonne“ bezeichneten, verwendeten möglicherweise dunkles Vulkanglas, um ihre Augen zu schützen.

Städte und Nationalparks entlang des Sonnenfinsternispfades bereiteten sich auf den Zustrom von Besuchern vor. Beamte rieten den Anwohnern, sich für den Fall eines Verkehrsstaus mit Vorräten einzudecken. Der Bryce Canyon in Utah erwartete seinen geschäftigsten Tag des Jahres, während der Pedra da Boca State Park in Brasilien Menschenmassen erwartete, die seine Felsvorsprünge erkunden wollten.

Die gesamte Sonnenfinsternis dauerte vom Anfang bis zum Ende etwa zweieinhalb bis drei Stunden, wobei die Feuerringphase drei bis fünf Minuten dauerte. Die nächste Feuerringfinsternis wird im Oktober nächsten Jahres in Südamerika stattfinden, eine davon in der Antarktis im Jahr 2026. Die Vereinigten Staaten werden erst 2039 eine weitere Feuerringfinsternis erleben, und Alaska wird der einzige Staat sein, der ihr direkt im Weg steht.

