Eine seltene „Ring of Fire“-Finsternis wird in den USA und Südamerika sichtbar sein

An diesem Wochenende haben Amerikaner sowie Menschen in Mittel- und Südamerika die Gelegenheit, Zeuge eines seltenen Sonnenphänomens zu werden, das als „Ring of Fire“-Finsternis bekannt ist. Die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis wird in mehreren westlichen Bundesstaaten der USA sichtbar sein, darunter Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas sowie Teilen von Kalifornien, Idaho, Colorado und Arizona. Die Redakteurin und Weltraumexpertin von National Geographic, Allie Yang, erklärt, dass der Mond während dieser Sonnenfinsternis vor der Sonne vorbeiziehen wird, etwas kleiner erscheint und für glückliche Beobachter an der richtigen Stelle einen „Sonnenstreifen in Form eines Rings“ erzeugt richtige Zeit.

Obwohl ringförmige Finsternisse nicht besonders selten sind, ist es ungewöhnlich, dass der Verlauf der Sonnenfinsternis die Vereinigten Staaten durchquert. Die letzte in den USA sichtbare „Ring of Fire“-Finsternis fand im Jahr 2012 statt, und nach diesem Wochenende wird das Phänomen erst 2039 wieder zu beobachten sein. Allerdings betont Yang die Bedeutung des Augenschutzes beim Betrachten von Finsternissen, auch wenn es nur ein Teil davon ist der Sonne ist sichtbar. Sie warnt davor, dass innerhalb von Sekunden irreversible Augenschäden auftreten können. Daher ist es wichtig, eine ISO-zertifizierte Sonnenfinsternisbrille zu verwenden oder indirekte Betrachtungsmethoden wie die Lochprojektion auszuprobieren.

Laut Yang bieten Sonnenfinsternisse ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis. Beobachter können nicht nur das himmlische Ereignis beobachten, sondern auch das Auftauchen von Nachttieren hören und Temperaturveränderungen spüren, wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird. Die Sonnenfinsternis hat auch wissenschaftliche Bedeutung, da Wissenschaftler Raketen und Ballons starten werden, um Temperatur-, Druck- und Ionisierungsänderungen während des Ereignisses zu messen. Die gesammelten Daten werden in die weitere Forschung während der am 8. April 2024 erwarteten totalen Sonnenfinsternis einfließen.

Wer dieses seltene Phänomen beobachten möchte, findet weitere Informationen unter NatGeo.com.

Quellen:

– Allie Yang, National Geographic-Redakteurin und Weltraumexpertin