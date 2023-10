Die „Ring of Fire“-Finsternis: Ein Test für US-Netzbetreiber im Umgang mit Schwankungen der erneuerbaren Energien

US-Netzbetreiber bereiten sich aufgrund der bevorstehenden „Ring of Fire“-Finsternis auf ihr größtes kontrolliertes Experiment vor. Am 14. Oktober wird die Sonnenfinsternis die Sonne verdecken und möglicherweise bis zu 28,300 Gigawatt Solarenergie lahmlegen, was einer vorübergehenden Verdunkelung eines von neun amerikanischen Häusern entspricht. Auch wenn keine Stromengpässe zu erwarten sind, wird dieses Experiment den Betreibern Einblicke in die künftige Bewältigung von Stromschwankungen bei erneuerbaren Energien geben.

Die ringförmige Sonnenfinsternis, die sich diagonal über das Land von Oregon nach Texas bewegt, wird auf ihrem Weg die Solarstromerzeugung stören. Die Auswirkungen variieren je nach Zeitzone, wobei Kalifornien und Texas am stärksten betroffen sind. In Kalifornien könnten bis zu 14,500 Megawatt Solarstrom stillgelegt werden, während in Texas 11,900 Megawatt Solarstrom vom Netz gehen könnten.

Die Netzbetreiber in beiden Bundesstaaten sind in der Lage, die Schwankungen der erneuerbaren Energien zu bewältigen, indem sie Kohle- und Erdgasanlagen sowie Batteriespeicher nutzen und den Energieverbrauch anpassen. Sie planen, verschiedene Ressourcen wie Batterien, Wasserkraft und Gas zu nutzen, um den Bedarf während der Sonnenfinsternis zu decken.

Die Sonnenfinsternis wird in Kalifornien und Texas doppelte Auswirkungen haben und sowohl große Solarparks als auch Solaranlagen auf Dächern betreffen. Der Rückgang der Solarstromerzeugung auf Dächern könnte die Nachfrage erheblich steigern. Es wird erwartet, dass auch die Winderzeugung beeinträchtigt wird, wobei die Windgeschwindigkeit während der Sonnenfinsternis möglicherweise um 2 bis 6 Meilen pro Stunde abnimmt, was die Winderzeugung um etwa 10 % reduziert.

Auch andere Regionen wie Nevada, Utah, Arizona, Colorado und New Mexico werden aufgrund der Sonnenfinsternis vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Der breitere Westen, einschließlich dieser Regionen, verfügt über zusätzliche 16,700 Megawatt Solarkapazität, wobei die Solarerzeugung während der Veranstaltung voraussichtlich um 65 % bis 90 % reduziert wird.

Sogar Regionen, die nicht im direkten Weg der Sonnenfinsternis liegen, werden ihre Auswirkungen zu spüren bekommen, wobei Netzbetreiber in den zentralen USA und New York damit rechnen, dass die Solarstromerzeugung abgeschaltet wird. Diese Sonnenfinsternis dient als Testlauf für die für nächsten April geplante Vollfinsternis, bei der die Sonne völlig verdeckt sein wird.

Dieses Experiment wird den Netzbetreibern entscheidende Daten liefern, um zukünftige Schwankungen der erneuerbaren Energien zu bewältigen und sich auf größere Sonnenfinsternisse vorzubereiten.