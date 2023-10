Spektakuläre „Ring of Fire“-Finsternis begeistert Zuschauer im Westen der USA

By

Der Himmel verdunkelte sich, die Schatten auf dem Boden wurden halbmondförmig und die Menge brach in Jubel aus. Die westlichen Teile der Vereinigten Staaten wurden am Samstag mit einem seltenen und faszinierenden Anblick beschenkt: einer „Feuerring“-Sonnenfinsternis. Dieses himmlische Ereignis fesselte die Zuschauer auf seinem schmalen Weg und bot eine atemberaubende Show, die viele in Staunen versetzte.

Die Sonnenfinsternis fiel mit der jährlichen Albuquerque International Balloon Fiesta zusammen, was den Feierlichkeiten noch mehr Spannung verlieh. Ballons hoben während eines Massenaufstiegs kurz nach Sonnenaufgang ab, gefolgt von der Sonnenfinsternis ein paar Stunden später. Die Organisatoren der Veranstaltung hatten 80,000 Fernsichtbrillen für die große Menschenmenge vorbereitet, und einige Piloten nutzten sogar ihre Propangasbrenner, um gemeinsam Flammen in die Höhe zu schießen.

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, hinterlässt eine Feuerringfinsternis einen hellen, lodernden Rand, wenn der Mond auf Sonne und Erde ausgerichtet ist. Der Weg der Sonnenfinsternis am Samstag verlief durch Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas, mit einem Streifen Kalifornien, Arizona und Colorado. Die Veranstaltung brachte Beobachter der Sonnenfinsternis aus allen Teilen der Vereinigten Staaten in entlegene Winkel des Landes, um Zeuge dieses seltenen Phänomens zu werden.

Ein solcher Ort war der Bryce-Canyon-Nationalpark im Süden Utahs, wo die Zuschauer vor Tagesanbruch eine Wanderung unternahmen, um sich den besten Aussichtspunkt zu sichern. Als sich der Feuerring bildete, hallten Jubelrufe durch die Schluchten und erzeugten bei den Beobachtern ein Gefühl der Einheit und Ehrfurcht. Für viele war dies eine einmalige Erfahrung, die sie an die Wunder der Natur und ihren Platz im Universum erinnerte.

Während die Kleinstädte entlang des Sonnenfinsternispfades eine Mischung aus Aufregung und Besorgnis über das Wetter und die überwältigenden Besucherzahlen zum Ausdruck brachten, löste die Veranstaltung bei Einheimischen und Reisenden zweifellos Freude und Staunen aus. Diese „Ring of Fire“-Finsternis war nur ein Vorgeschmack auf das bevorstehende kosmische Spektakel: Im April nächsten Jahres soll eine totale Sonnenfinsternis die Vereinigten Staaten durchziehen.

Definitionen:

– „Ring of Fire“-Finsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der sich der Mond mit der Sonne und der Erde ausrichtet und einen hellen, lodernden Rand um den Mond hinterlässt.

– Totale Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt und das Gebiet in Dunkelheit taucht.

Quellen:

– Albuquerque International Balloon Fiesta

– Bryce-Canyon-Nationalpark

Hinweis: Der Quellartikel enthält keine URLs zu bestimmten Quellen.