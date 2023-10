Wissenschaftler nutzen die „Ring of Fire“-Finsternis als Übung für die bevorstehende totale Finsternis

Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten freuen sich darauf, die ringförmige „Feuerring“-Sonnenfinsternis im Oktober als wertvolle Übung für eine totale Sonnenfinsternis zu nutzen, die nächstes Jahr auf dem amerikanischen Kontinent stattfinden wird. Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond weiter von der Erde entfernt ist und dadurch am Himmel etwas kleiner als die Sonne erscheint. Dadurch kann der Mond die Sonne nicht vollständig verdecken, sodass für einige Minuten ein „Feuerring“ entsteht, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht.

Vertreter der National Science Foundation (NSF) haben Outreach-Veranstaltungen zu ringförmigen Sonnenfinsternissen in Albuquerque (New Mexico) und Boulder (Colorado) geplant. Zu diesen Veranstaltungen gehören Partnerschaften mit der NASA, der NOAA, dem Fiske Planetarium der University of Colorado, der International Balloon Fiesta in Albuquerque und dem New Mexico Museum of Natural History and Science. Ziel ist es, Tausende von Mitgliedern der Öffentlichkeit in diese wissenschaftlichen Projekte zur Sonnenfinsternis einzubeziehen.

Das Forschungsteam wird die ringförmige Sonnenfinsternis als Gelegenheit nutzen, sich auf die totale Sonnenfinsternis vorzubereiten, die am 8. April 2024 die Vereinigten Staaten durchqueren wird. Das wird das Daniel K. Inouye Solar Telescope in Maui, Hawaii, das größte Sonnenteleskop der Welt, tun bieten eine hochauflösende „freie Sicht auf die Sonne, während die Sonnenfinsternis stattfindet.“ Dadurch können Wissenschaftler die Ergebnisse von Inouye mit denen anderer Teleskope vergleichen und ein klareres Verständnis der Sonnenaktivität und ihrer Auswirkungen auf die Erde gewinnen.

Während der ringförmigen Sonnenfinsternis können Wissenschaftler eine sehr aktive Korona bzw. die obere Sonnenatmosphäre beobachten, die sich ihrem Maximum der Sonnenaktivität in ihrem 11-Jahres-Zyklus nähert. Dies steht im Gegensatz zur totalen Sonnenfinsternis von 2017, bei der die Korona weniger aktiv war. Die NSF wird auch die Ionosphäre überwachen, eine Schicht der Erdatmosphäre, die mit elektromagnetischer Strahlung interagiert, um ihre Reaktion auf die vorübergehende Blockierung der Sonnenstrahlung zu untersuchen.

Die Amateurfunk-Community wird zu Ionosphärenstudien beitragen, indem sie ihre GPS-Empfänger verwendet, um Veränderungen in der Ionosphäre während der Sonnenfinsternis zu verfolgen. Darüber hinaus werden Wissenschaftler das lokale Wetter beobachten, um seine Reaktion auf den Mangel an Sonnenstrahlung zu beobachten. Im April 2024 werden Wissenschaftler sogar die totale Sonnenfinsternis in Flugzeugen verfolgen, um die „niedrige Korona“ zu untersuchen, die sich auf Teile der oberen Sonnenatmosphäre bezieht, die vom Weltraum aus nicht beobachtet werden können.

Nach der totalen Sonnenfinsternis im April wird es in den Vereinigten Staaten bis 2044 keine weitere sichtbare Sonnenfinsternis geben. Daher nutzen Wissenschaftler diese bevorstehenden Sonnenfinsternisse, um wertvolle Daten und Erkenntnisse über die Sonnenaktivität zu sammeln.

