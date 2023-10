Millionen von Menschen in ganz Amerika erlebten am Samstag ein seltenes Himmelsereignis, als eine „Feuerring“-Sonnenfinsternis stattfand. Die Sonnenfinsternis begann mit einem sich verdunkelnden Himmel und halbmondförmigen Schatten auf dem Boden, was zu Jubelausbrüchen der Menschenmengen führte, die sich entlang des schmalen Pfades der Sonnenfinsternis versammelt hatten. In Albuquerque, New Mexico, wo die Sonnenfinsternis mit einem internationalen Ballonfest zusammenfiel, bekamen die Zuschauer ein doppeltes Vergnügen: Massenballonaufstiege, gefolgt von der Sonnenfinsternis.

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, hinterlässt der Mond bei einer „Feuerring“-Finsternis einen hellen, leuchtenden Rand um die Sonne, wenn er zwischen Erde und Sonne ausgerichtet ist. Der Weg der Sonnenfinsternis führte durch Oregon, Nevada, Utah, New Mexico und Texas in den USA, mit einem Teil von Kalifornien, Arizona und Colorado. Anschließend ging es weiter nach Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien. Der Rest der westlichen Hemisphäre erlebte eine partielle Sonnenfinsternis.

Die Beobachtung der Sonnenfinsternis hing davon ab, dass der Himmel klar war, und die NASA und andere Gruppen übertrugen das Ereignis per Livestream für diejenigen, die es nicht persönlich erleben konnten. In Mexiko versammelten sich Hunderte Menschen in Cancun, um die Sonnenfinsternis mit Boxprojektoren, Teleskopen und Spezialbrillen zu beobachten. Aufgeregt pfiffen die Kinder, und einige Erwachsene hoben voller Ehrfurcht vor dem himmlischen Ereignis die Arme gen Himmel.

Die Sonnenfinsternis weckte auch die Neugier, wie alte Zivilisationen wie die Maya solche Phänomene beobachteten. Die Maya bezeichneten Finsternisse als „zerbrochene Sonne“ und galten als große Astronomen. Einige Maya glaubten, dass Sonnenfinsternisse ein Fluch seien, da sie nicht über die Schutzbrillen verfügten, die wir heute haben. Archäologen vermuten, dass die Maya möglicherweise dunkles Vulkanglas zum Schutz ihrer Augen verwendeten.

Die Sonnenfinsternis-Enthusiasten in den USA führten die Veranstaltung auf der Suche nach der bestmöglichen Aussicht in entlegene Winkel des Landes. Im Bryce-Canyon-Nationalpark im Süden Utahs wanderten die Menschen vor Sonnenaufgang, um zwischen den Red Rock Hoodoos den perfekten Ort zu finden. In dem Moment, als sich der „Feuerring“ bildete, hallte Jubel durch die Schluchten.

Die Sonnenfinsternis war nicht nur ein Spektakel, sondern auch ein verbindendes Erlebnis für diejenigen, die sie miterlebten. Die Leute beschrieben es als eine „Lebenserfahrung“ und etwas, das „uns alle vereint“. Obwohl die Sicht aufgrund der Bewölkung in einigen Gegenden zeitweise eingeschränkt war, freuten sich die Menschen immer noch über einen kurzen Blick auf die Sonnenfinsternis. Für viele war die Gelegenheit, Zeuge des „Ring of Fire“ zu werden, ein unvergessliches und lohnendes Erlebnis.

