So beobachten Sie die ringförmige Sonnenfinsternis heute sicher

Die ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, wird heute in Teilen der USA und der mexikanischen Halbinsel Yucatan sichtbar sein. Die Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und so den Anschein eines Feuerrings erweckt. Es ist wichtig, die Sonnenfinsternis sicher zu beobachten, um Ihre Augen zu schützen.

Die NASA empfiehlt die Verwendung einer speziellen Sonnenfinsternisbrille, eines Sonnenbetrachters oder eines Sonnenfilters für Ihr Teleskop. Wenn Sie diese Gegenstände nicht haben, können Sie einen Lochprojektor bauen oder ein Küchensieb verwenden, um mehrere Bilder der Sonnenfinsternis anzusehen. Es ist wichtig, nicht ohne geeigneten Augenschutz direkt in die Sonne zu schauen, da dies zu dauerhaften Augenschäden führen kann.

Die Sonnenfinsternis wird um 9:18 Uhr PT in Oregon beginnen und sich südöstlich über Teile von Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah, Arizona und New Mexico bewegen. Anschließend wird es Texas und den Golf von Mexiko durchqueren, bevor es über Yucatan, Belize und mehrere mittel- und südamerikanische Länder zieht. Die Sonnenfinsternis endet bei Sonnenuntergang über der Ostküste Brasiliens.

Selbst wenn Sie sich nicht im direkten Weg der Sonnenfinsternis befinden, können Sie möglicherweise in allen 41 Kontinentalstaaten, einschließlich Alaska, eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Wenn das Wetter nicht klar ist oder Sie die Sonnenfinsternis nicht persönlich verfolgen können, stehen Livestreams online zur Verfügung. Die NASA und das San Francisco Exploratorium Museum veranstalten ihre eigenen Livestreams der Veranstaltung.

Denken Sie daran, dass die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die in Nordamerika sichtbar ist, erst 2039 in Alaska und 2046 in den unteren 48 Staaten stattfinden wird. Treffen Sie also unbedingt Vorsichtsmaßnahmen und genießen Sie dieses seltene himmlische Ereignis.

