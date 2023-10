Millionen von Menschen in ganz Amerika erlebten am Samstag ein spektakuläres Spektakel, als eine seltene „Feuerring“-Sonnenfinsternis den Himmel verdunkelte und sichelförmige Schatten auf dem Boden verursachte. Die Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond vor die Sonne wandert und nur einen hellen Kreis am äußeren Rand der Sonne sichtbar bleibt.

Im karibischen Ferienort Cancún versammelten sich Hunderte Menschen im Planetarium, um der Sonnenfinsternis beizuwohnen. Einige nutzten Boxprojektoren, Teleskope und Spezialbrillen, um das Ereignis sicher zu beobachten. Aufgeregt pfiffen Kinder und Erwachsene hoben ehrfürchtig die Arme, als die Sonnenfinsternis stattfand.

Außerhalb des Planetariums staunten Pflanzenverkäufer über die einzigartigen Schatten, die das wechselnde Sonnenlicht warf, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wurde. Carmen Jardines, eine der Verkäuferinnen, beschrieb den Moment, als ob die Welt still und neblig würde, nur um die Vögel einen Moment später wieder zu singen zu beginnen.

Für Pilar Cáceres, eine pensionierte Grundschullehrerin, war es ein Gefühl der Energie, Zeuge der Sonnenfinsternis zu sein. Sie folgte seinem Schatten durch ein Stück Pappe und genoss die Verbindung mit dem Wunder der Natur.

Die alten Maya-Astronomen bezeichneten Finsternisse als „zerbrochene Sonne“ und verwendeten möglicherweise dunkles Vulkanglas, um ihre Augen zu schützen. Während eine totale Sonnenfinsternis die Sonne vollständig verdeckt, hinterlässt eine Feuerringfinsternis einen hellen, lodernden Rand.

Die Sonnenfinsternis dauerte an jedem Ort zwischen 2 1/2 und drei Stunden, wobei der Feuerringabschnitt je nach Standort zwischen drei und fünf Minuten dauerte. Der Weg der Sonnenfinsternis umfasste Teile der Vereinigten Staaten, Mexikos und mehrerer mittel- und südamerikanischer Länder.

Beobachter der Sonnenfinsternis in den USA reisten in entlegene Ecken des Landes, um den besten Aussichtspunkt zu finden. In Albuquerque fiel die Sonnenfinsternis mit einem internationalen Ballonfest zusammen und war ein doppelter Genuss für Zuschauer und Heißluftballonpiloten, die die Sonnenfinsternis in ihre Flüge einbezog.

Enthusiasten im Bryce-Canyon-Nationalpark in Utah staunten über den Feuerring, während Jubelrufe durch die Canyons hallten. Besucher in Kleinstädten entlang der Sonnenfinsternis erlebten eine Mischung aus Aufregung, Wettersorgen und Sorgen vor Überfüllung.

Außerhalb Amerikas waren auch Menschen im Süden Kolumbiens und in Mexiko-Stadt Zeugen der Sonnenfinsternis. Die Tatacoa-Wüste in Kolumbien wurde für sehbehinderte Menschen zu einem Ort, an dem sie die Sonnenfinsternis durch erhöhte Karten und Temperaturschwankungen erleben konnten.

Die Veranstaltung hinterließ bei vielen einen bleibenden Eindruck und löste Ehrfurcht und Leidenschaft für die Wissenschaft aus. Ein junger Beobachter in Kolumbien brachte seine Liebe zur Astronomie zum Ausdruck und nannte sie ein „spektakuläres Erlebnis“, das beste, das er in seinem Leben gesehen habe.

Während diese seltene „Ring of Fire“-Finsternis für diejenigen, die sie miterlebten, ein atemberaubender Anblick war, wird die nächste im Oktober nächsten Jahres an der südlichsten Spitze Südamerikas stattfinden. Die Antarktis wird im Jahr 2026 eine Feuerringfinsternis erleben, und es wird 2039 dauern, bis eine weitere sichtbar wird.

Quellen:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– The Associated Press (AP)