Spektakuläre „Ring of Fire“-Finsternis begeistert Menschen in ganz Amerika

Millionen von Menschen in ganz Amerika erlebten eine seltene „Feuerring“-Sonnenfinsternis. Der Mond bewegte sich an seinen Platz und verdeckte bis auf einen strahlenden Kreis den äußeren Rand der Sonne. Entlang des schmalen Pfads der Sonnenfinsternis versammelten sich aufgeregte Menschenmengen, von denen einige Kastenprojektoren, Teleskope und Spezialbrillen nutzten, um das Spektakel zu beobachten. Kinder pfiffen vor Aufregung, während Erwachsene voller Ehrfurcht die Arme hoben. Verkäufer, die Pflanzen verkauften, beobachteten den Tanz zwischen Mond und Sonne und genossen die einzigartigen Schatten, die das wechselnde Sonnenlicht warf. Während sich die Erde drehte, verspürten die Menschen wechselnde Temperaturen und ein Gefühl der Schwere. Für die alten Maya-Astronomen, die möglicherweise dunkles Vulkanglas zum Schutz ihrer Augen verwendeten, wurden Finsternisse als „gebrochene Sonne“ bezeichnet.

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt eine Feuerringfinsternis die Sonne nicht vollständig. Während sich der Mond zwischen Erde und Sonne aufstellt, bleibt ein heller, gleißender Rand sichtbar. Die Sonnenfinsternis dauerte insgesamt 2 1/2 bis 3 Stunden, wobei der Feuerringabschnitt je nach Standort 3 bis 5 Minuten dauerte. Der Weg der Sonnenfinsternis durchquerte mehrere Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien. Die NASA und andere Gruppen haben die Veranstaltung per Livestream für diejenigen übertragen, die nicht persönlich dabei sein konnten.

Enthusiasten reisten in entlegene Ecken der Vereinigten Staaten, beispielsweise in den Bryce-Canyon-Nationalpark in Utah, um die bestmögliche Aussicht zu genießen. Die Sonnenfinsternis fiel mit einem internationalen Ballonfest in Albuquerque, New Mexico, zusammen und bot den Zuschauern ein doppeltes Vergnügen. Die Menschen äußerten ein Gefühl der Einheit und Ehrfurcht, als sie die Sonnenfinsternis beobachteten, und nannten sie ein einmaliges Erlebnis.

Die Sonnenfinsternis sorgte in den kleinen Städten entlang ihres Verlaufs für Aufregung, obwohl einige Bedenken wegen des Wetters und des Besucheransturms hatten. Trotz zeitweiser Wolkendecke staunten die Menschen in Eugene, Oregon und Südkolumbien immer noch über das Phänomen. Der kolumbianische Wissenschaftsminister betonte, wie wichtig es sei, Kinder durch Momente wie diesen zu inspirieren, Wissenschaft als lebenslange Beschäftigung zu fördern.

