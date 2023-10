Am 14. Oktober 2023 wird es in ganz Nordamerika eine Sonnenfinsternis geben

Am Samstag, den 14. Oktober, wird es in ganz Nordamerika zu einer Sonnenfinsternis kommen. Die Sonnenfinsternis wird ringförmig sein, was bedeutet, dass der Mond die Sonne nicht vollständig verdeckt und für die Betrachter entlang des dunkelsten Teils des Pfades einen „Feuerring“-Effekt erzeugt. Die Sonnenfinsternis wird über dem Pazifischen Ozean westlich von Vancouver Island beginnen und nach Südosten verlaufen, bis sie in Oregon landet. Anschließend wird es sieben weitere US-Bundesstaaten durchqueren, bevor es nach Mexiko und Südamerika weiterzieht.

In Kanada wird die Sonnenfinsternis eine partielle Sonnenfinsternis sein. In verschiedenen Regionen ist die Sichtbarkeit unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Region Okanagan in Vancouver und British Columbia wird etwa 80 % der Sonnenfinsternis erleben, während Calgary etwa 70 %, Regina 60 %, Winnipeg 50 %, Toronto 30 %, Montreal 20 % und die Atlantikprovinzen 10 % erleben wird.

Das direkte Betrachten der Sonnenfinsternis ohne geeigneten Augenschutz ist nicht sicher, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann. Es wird empfohlen, einen speziellen Augenschutz für die Sonnenbeobachtung zu verwenden. Es wird außerdem davor gewarnt, die Sonnenfinsternis durch ein Kameraobjektiv, ein Fernglas oder ein Teleskop ohne speziellen Sonnenfilter zu betrachten.

Für diejenigen, die ihre Flugbahn verfolgen möchten, steht online eine interaktive Karte des Verlaufs der Sonnenfinsternis zur Verfügung. Hotels entlang der Sonnenfinsternis sind bereits ausgebucht. Daher wird empfohlen, sich im Voraus eine Unterkunft zu sichern, wenn Sie eine Reise zur Beobachtung der Sonnenfinsternis planen.

Quelle: Globale Nachrichten