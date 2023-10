Machen Sie sich bereit für die partielle Ringfinsternis in Nordamerika

Die Bewohner Ontarios werden am 14. Oktober eine partielle ringförmige Sonnenfinsternis erleben, die etwa zwei Stunden dauert. Während dieses Phänomens ist der Mond näher an der Sonne, wodurch er kleiner erscheint und ein „Feuerring“ am Himmel entsteht. Während eine totale Sonnenfinsternis die Sonne vollständig verdeckt, wird sie bei einer partiellen ringförmigen Sonnenfinsternis nur teilweise verdeckt.

Der dunkelste Himmel während der Sonnenfinsternis wird an der Westküste der USA zu sehen sein, ausgehend vom Pazifischen Ozean. In Vancouver werden etwa 79 Prozent der Sonne vom Mondschatten bedeckt sein. In Toronto werden etwa 27 Prozent der Sonne bedeckt sein, wobei die maximale Bedeckung gegen 1 Uhr erreicht wird

Finsternisse können Auswirkungen auf die Umwelt und die Atmosphäre haben. Pierre Langlois, Manager der Weltraumastronomie- und Planetenerkundungsmissionen der Canadian Space Agency, erklärt, dass eine vorbeiziehende Sonnenfinsternis eine Mini-Nacht erzeugt, die dazu führt, dass Wildtiere aufwachen, weil sie es als Nacht wahrnehmen.

Viele Menschen haben ein erhöhtes Interesse an der Amateurastronomie gezeigt, was zu einem sprunghaften Anstieg des Verkaufs von Sonnenbrillen zur Beobachtung der Sonnenfinsternis und anderen zertifizierten Beobachtungsgeräten geführt hat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht sicher ist, während einer ringförmigen Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz und der Blick in die Sonne ohne geeignete Ausrüstung kann zu schweren Augenverletzungen führen.

Wenn Sie nicht über eine zertifizierte Betrachtungsausrüstung verfügen, ist der Bau eines eigenen Projektors eine sichere Möglichkeit, die Sonnenfinsternis zu erleben. Denken Sie daran, niemals ohne geeigneten Schutz direkt in die Sonne zu schauen.

Die nächste Sonnenfinsternis, eine totale Sonnenfinsternis, wird voraussichtlich am 8. April 2024 stattfinden. Sie wird durch Mexiko, die USA und den Osten Kanadas verlaufen.

Quellen:

– Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics an der University of Toronto

– Die kanadische Raumfahrtbehörde

- NASA

Definitionen:

– Partielle Ringfinsternis: Wenn der Mond näher an der Sonne ist, erscheint er kleiner und bildet einen „Feuerring“ am Himmel.

– Totale Sonnenfinsternis: Wenn der Mond die Sonne vollständig bedeckt.

– Sonnenbrillen zur Beobachtung von Sonnenfinsternissen: Spezialsonnenbrillen zum Schutz der Augen bei Sonnenfinsternissen.