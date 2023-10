JWST enthüllt neue Einblicke in die wechselnden Jahreszeiten des Saturn

By

Saturn, der Ringplanet, der für seine faszinierende Schönheit bekannt ist, ist auch ein wissenschaftliches Wunder, das Astronomen und Planetenforscher weiterhin fasziniert. Dank der innovativen Fähigkeiten des James Webb Space Telescope (JWST) hat ein Forscherteam der University of Leicester faszinierende neue Erkenntnisse über die wechselnden Jahreszeiten des Saturn gewonnen.

Saturn erfährt wie die Erde aufgrund seiner axialen Neigung saisonale Veränderungen. Allerdings dauert die Umlaufbahn des Saturn um die Sonne 30 Jahre, was bedeutet, dass seine Jahreszeiten viel länger dauern als auf der Erde. Während Saturns nördlicher Spätsommer zu Ende geht, beobachtete das Team der Universität Leicester einen Abkühlungstrend, der auf eine Verschiebung in der atmosphärischen Dynamik des Planeten hindeutet.

Mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) am JWST untersuchten die Forscher die Saturnatmosphäre im Infrarotlicht und konnten so Temperaturen, Gasmengen und Wolkenformationen messen. Durch die Analyse der Daten entdeckten sie, dass massive Luftströme im planetarischen Maßstab ihre Richtung umgekehrt hatten, als sich die Herbst-Tagundnachtgleiche näherte, was zum Abkühlungstrend im späten Nordsommer des Saturn führte.

Die Beobachtungen lieferten auch einen letzten Blick auf den Nordpol des Saturn mit seinem warmen, mit Kohlenwasserstoffgasen gefüllten Wirbel, bevor er in die Dunkelheit des Polarwinters verschwindet. Die von MIRI aufgenommenen Bilder zeigten die thermische Emission des Nordpols und zeigten einen warmen, 1500 Kilometer breiten Nordpolarzyklon, der von einer größeren Region warmer Gase umgeben ist, die als nordpolarer Stratosphärenwirbel bezeichnet wird.

Wenn Saturn im Jahr 2025 in die Herbst-Tagundnachtgleiche übergeht, beginnt sich der nordpolare Stratosphärenwirbel abzukühlen und verschwindet schließlich, wenn die nördliche Hemisphäre in eine längere Phase des Polarwinters eintritt.

Diese Ergebnisse bieten unschätzbare Einblicke in die interplanetaren Wettermuster und den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Saturn. Durch die Untersuchung der atmosphärischen Zusammensetzung und der Temperaturschwankungen des Saturn können Wissenschaftler ihr Verständnis der komplexen Dynamik des Planeten und des Einflusses jahreszeitlicher Veränderungen auf seine Atmosphäre vertiefen.

Während wir weiterhin die Wunder des Universums erforschen, bieten das James Webb-Weltraumteleskop und seine bemerkenswerten Fähigkeiten beispiellose Möglichkeiten, die Geheimnisse ferner Planeten zu entschlüsseln und Licht auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Himmelskörpern und ihrer dynamischen Umgebung zu werfen.

FAQ:

F: Was ist das James Webb Space Telescope (JWST)?

A: Das JWST ist ein umlaufendes Infrarot-Observatorium, das die Entdeckungen des Hubble-Weltraumteleskops ergänzt und erweitert. Es deckt längere Lichtwellenlängen ab und verbessert die Empfindlichkeit erheblich, sodass Objekte und Phänomene beobachtet werden können, die zuvor unzugänglich waren.

F: Wie haben Forscher die Saturnatmosphäre mit JWST untersucht?

A: Die Forscher nutzten das Mid-Infrared Instrument (MIRI) auf JWST, das die Saturnatmosphäre im Infrarotlicht analysiert. Durch die Messung von Temperaturen, Gasvorkommen und Wolkenformationen gewannen sie Einblicke in die atmosphärische Dynamik und saisonale Veränderungen des Planeten.

F: Welche Bedeutung hat es, die wechselnden Jahreszeiten des Saturn zu studieren?

A: Das Verständnis der saisonalen Schwankungen des Saturn trägt zu unserem Wissen über die Atmosphären der Planeten und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit bei. Durch die Untersuchung, wie sich die atmosphärische Zusammensetzung und die Temperaturverteilung des Saturns während seiner langen Jahreszeiten verändern, können Wissenschaftler Einblicke in die Klimadynamik und die atmosphärischen Prozesse des Planeten gewinnen.