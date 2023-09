Astronomen entdecken unerwarteten Massenverlust bei explodierendem Stern

Eine aktuelle Beobachtung einer Supernova in der Pinwheel-Galaxie hat ergeben, dass der Stern vor seiner Explosion unerwartet eine erhebliche Menge an Masse verloren hat. Die als SN 2023ixf bekannte Explosion ereignete sich im Mai und wurde vom japanischen Amateurastronomen Kōichi Itagaki entdeckt. Aufgrund der Nähe zur Erde beteiligten sich Amateurastronomen auf der ganzen Welt schnell an der Beobachtung der Supernova. Auch das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) interessierte sich für die Supernova und führte Folgebeobachtungen mit professionellen Teleskopen durch.

Die Beobachtungen ergaben, dass SN 2023ixf eine Supernova vom Typ II war, was bedeutet, dass es sich um einen Stern mit mehr als der achtfachen Sonnenmasse handelte. Das Ungewöhnliche an dieser Supernova war jedoch das Fehlen eines „Schockausbruchs“ in ihrer Lichtkurve. Normalerweise tritt dieser Lichtblitz zu Beginn der Supernova-Entwicklung auf, wenn die Druckwelle die Sternoberfläche durchbricht. Im Fall von SN 2023ixf verzögerte sich der Schockausbruch erheblich, was auf das Vorhandensein von dichtem Material aus dem jüngsten Massenverlust schließen lässt.

Eine weitere Analyse der Beobachtungen ergab, dass der Stern im letzten Jahr vor seiner Explosion eine Masse verloren hatte, die der der Sonne nahekam. Dieser Massenverlust erzeugte eine staubige Wolke aus ausgestoßenem Sternmaterial um den Stern, die die Supernova-Schockwelle passieren musste, bevor sie sichtbar wurde. Die Nähe des ausgestoßenen Materials zum Stern erklärte den verzögerten Schockausbruch.

Die Beobachtungen von SN 2023ixf liefern wertvolle Einblicke in das Verhalten massereicher Sterne in den letzten Jahren ihres Lebens. Durch die Untersuchung von Supernovae in ihrem Frühstadium können Astronomen die Prozesse, die zur Explosion eines Sterns führen, besser verstehen. Die Ergebnisse legen auch nahe, dass der Massenverlust eine entscheidende Rolle bei der Instabilität massereicher Sterne spielt.

Insgesamt wirft diese Entdeckung Licht auf die rätselhaften Endtage massereicher Sterne und unterstreicht die Bedeutung einer genauen und frühen Beobachtung von Supernovae.

