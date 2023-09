Neue Einblicke in Antimaterie: Demonstration der Gravitationswechselwirkung

By

Wissenschaftler des Europäischen Zentrums für Kernforschung (CERN) haben ein Experiment durchgeführt, das erstmals zeigt, dass Antimaterie genauso auf die Schwerkraft reagiert wie gewöhnliche Materie. Das Experiment umfasste das Antimaterie-Gegenstück von Wasserstoff, bekannt als Antiwasserstoff. Durch die Reduzierung der Magnetfelder, die den Antiwasserstoff ursprünglich einfingen, beobachteten die Forscher, wie er unter dem Einfluss der Schwerkraft abfiel. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der allgemeinen Relativitätstheorie des Physikers Albert Einstein, die alle Materie gleichwertig behandelt.

Antimaterie, die die gleiche Masse wie gewöhnliche Materie besitzt, aber eine entgegengesetzte elektrische Ladung hat, ist ein mysteriöser Zwilling der gewöhnlichen Materie. Es entsteht auf natürliche Weise auf der Erde durch die Kollision kosmischer Strahlung mit Atomen in der Atmosphäre. Allerdings vernichtet sich Antimaterie bei Kontakt mit Materie schnell. Daher erfordert die Produktion und Untersuchung von Antimaterie kontrollierte Bedingungen, wie im CERN-Experiment.

Dieses Experiment schließt Theorien aus, die davon ausgehen, dass Antimaterie im Gravitationsfeld der Erde aufsteigt oder Antigravitation aufweist. Der Befund stützt das Äquivalenzprinzip in Einsteins Theorie, das besagt, dass Antimaterie auf die gleiche Weise wie Materie auf Gravitationskräfte reagieren sollte. Es ist ein wichtiger Meilenstein in der Erforschung der Antimaterie und trägt zu einem besseren Verständnis ihres Verhaltens und dem Geheimnis ihrer Knappheit im beobachtbaren Universum bei.

Trotz der Vorhersagen, dass während des Urknalls gleiche Mengen an Materie und Antimaterie erzeugt werden, gibt es eine überwältigende Fülle an Materie und nahezu keine natürlich vorkommende Antimaterie. Die Gründe für diese Ungleichheit bleiben unklar und stellen weiterhin eine wichtige Frage in der Physik dar.

Zusammenfassend bietet dieses bahnbrechende Experiment wertvolle Einblicke in die Eigenschaften von Antimaterie und ihren Zusammenhang mit der Schwerkraft. Es zeigt, dass sich Antimaterie nach den Gesetzen der Schwerkraft verhält und bestätigt damit die Vorhersagen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie.

Quellen:

- Natur (Quellenartikel)