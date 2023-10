Die APEP-Mission: Die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Ionosphäre verstehen

Wissenschaftler der Mission Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) unter der Leitung von Aroh Barjatya werden die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die obere Atmosphäre untersuchen. Während einer ringförmigen Sonnenfinsternis am 14. Oktober werden Beobachter beobachten, wie die Sonne auf nur 10 % ihrer normalen Helligkeit abnimmt, was zu einem „Feuerring“-Effekt führt, wenn der Mond die Sonne bedeckt. In einer Höhe von 50 Meilen und mehr wird die Ionosphäre, eine Schicht in der Atmosphäre, in der UV-Strahlen Elektronen von Atomen trennen, um Ionen und Elektronen zu bilden, elektrisiert.

Die konstante Energie der Sonne verhindert, dass sich diese Partikel im Laufe des Tages neu verbinden. Während einer Sonnenfinsternis jedoch, wenn das Sonnenlicht schnell schwächer wird und dann wieder zum Vorschein kommt, unterliegen Temperatur und Dichte der Ionosphäre starken Schwankungen, was dazu führt, dass sich Wellen durch die Ionosphäre ausbreiten. Dieses Phänomen lässt sich mit einem Motorboot vergleichen, das durch einen Teich fährt und dabei Wellen erzeugt, die sich nach außen ausbreiten.

Um diese Effekte besser zu verstehen, plant das APEP-Team, drei Raketen nacheinander abzufeuern: eine vor dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis, eine während des Höhepunkts und eine nach der Sonnenfinsternis. Diese Raketen werden wissenschaftliche Instrumente tragen, um Änderungen in elektrischen und magnetischen Feldern, Dichte und Temperatur zu messen. Im Erfolgsfall werden diese Messungen die ersten gleichzeitigen Beobachtungen sein, die während einer Sonnenfinsternis von mehreren Orten in der Ionosphäre aus durchgeführt werden.

Zusätzlich zu den Raketenmessungen werden bodengestützte Beobachtungen Daten zur ionosphärischen Dichte und neutralen Windmessungen sammeln. Das Haystack Observatory des Massachusetts Institute of Technology wird Radar nutzen, um Störungen in der Ionosphäre weiter entfernt vom Pfad der Sonnenfinsternis zu messen. Darüber hinaus wird ein Team der Embry-Riddle Aeronautical University alle 20 Minuten Wetterballons in großer Höhe entsenden, um Wetteränderungen im Verlauf der Sonnenfinsternis zu messen.

Die APEP-Raketen werden zunächst in New Mexico starten und später am 8. April 2024 von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia aus wieder gestartet, zeitgleich mit einer totalen Sonnenfinsternis, die die Vereinigten Staaten von Texas bis Maine durchquert.

