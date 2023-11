Neue Einblicke in den Kondo-Effekt: Direkte Beobachtung in einem einzelnen künstlichen Atom

Eine bahnbrechende Entdeckung eines Physikerteams der Universität zu Köln hat endlich das langjährige Rätsel des Kondo-Effekts gelüftet. Mit einer neuartigen experimentellen Technik gelang es ihnen, dieses Phänomen an einem einzelnen künstlichen Atom zu beobachten, was einen bedeutenden Durchbruch in der Physik der kondensierten Materie darstellt.

In der Vergangenheit erwies sich die direkte Beobachtung des Kondo-Effekts aufgrund der Einschränkungen bestehender Messtechniken als schwierig. Das internationale Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Wouter Jolie am Institut für Experimentalphysik der Universität zu Köln konnte diese Hürde jedoch mit einem einzigartigen Ansatz überwinden. Sie untersuchten den Kondo-Effekt in einem künstlichen Orbital, das sich in einem eindimensionalen Draht befand, der über einer Graphenschicht schwebte.

Der Kondo-Effekt tritt auf, wenn Elektronen, die sich durch ein Metall bewegen, auf ein magnetisches Atom treffen. Der Spin bzw. Magnetpol des Atoms beeinflusst das Verhalten dieser Elektronen und führt dazu, dass sie sich in der Nähe des Atoms gruppieren. Dieses kollektive Verhalten, bekannt als Kondo-Resonanz, bildet einen einzigartigen Vielkörperzustand.

Mithilfe eines Rastertunnelmikroskops, das eine Bildgebung mit atomarer Auflösung ermöglicht, konnten die Forscher den Kondo-Effekt mit beispielloser Präzision erkennen und messen. Das Rastertunnelmikroskop verwendet eine scharfe Metallnadel zur Messung von Elektronen.

Eine wichtige Erkenntnis ihrer Forschung ist, dass der Kondo-Effekt über die Wechselwirkung von Metallen mit magnetischen Atomen hinausgeht. Das Team entdeckte, dass auch die eindimensionalen Drähte in ihrer Studie dieses Phänomen aufweisen. Die in den Drähten gefangenen Elektronen bilden stehende Wellen, die an ausgedehnte Atomorbitale erinnern, und unterliegen resonanten Übergängen mit dem Elektronenmeer.

Der Nachweis des Kondo-Effekts wurde außerdem durch theoretische Vorhersagen renommierter Experten auf dem Gebiet der Kondo-Physik gestützt. Professor Dr. Achim Rosch von der Universität zu Köln und Dr. Theo Costi vom Forschungszentrum Jülich arbeiteten mit dem Forscherteam zusammen und validierten schließlich die experimentellen Daten.

Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung anderer exotischer Phänomene mithilfe von Magnetdrähten. Das Team plant, die Entstehung von Vielkörperzuständen zu erforschen, die aus anderen Quasiteilchen als Elektronen entstehen, indem ihre eindimensionalen Drähte auf Supraleitern oder Quanten-Spin-Flüssigkeitsmaterialien platziert werden. Diese Forschung könnte zu einem tieferen Verständnis der faszinierenden Materiezustände führen, die aus diesen Wechselwirkungen entstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die direkte Beobachtung des Kondo-Effekts in einem einzelnen künstlichen Atom uns der Lösung der Geheimnisse der Physik der kondensierten Materie näher bringt. Die Fähigkeit, diese Phänomene zu untersuchen und zu manipulieren, eröffnet neue Wege zur Erforschung neuartiger Materiezustände und könnte Auswirkungen auf zukünftige technologische Fortschritte haben.

FAQ:

F: Was ist der Kondo-Effekt?

A: Der Kondo-Effekt bezieht sich auf die Umgruppierung von Elektronen in einem Metall, die durch das Vorhandensein magnetischer Verunreinigungen verursacht wird. Dies führt zur Bildung eines kollektiven Vielteilchenzustands, der als Kondo-Resonanz bekannt ist.

F: Wie wurde der Kondo-Effekt in einem einzelnen künstlichen Atom beobachtet?

A: Das Forschungsteam verwendete ein Rastertunnelmikroskop, das eine Bildgebung mit atomarer Auflösung ermöglicht. Diese experimentelle Technik ermöglichte es ihnen, den Kondo-Effekt in einem künstlichen Orbital innerhalb eines eindimensionalen Drahtes direkt zu messen und zu visualisieren.

F: Welche möglichen Auswirkungen hat diese Entdeckung?

A: Dieser Durchbruch liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Materie auf der Nanoskala und eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung exotischer Phänomene. Die Fähigkeit, den Kondo-Effekt zu verstehen und zu manipulieren, könnte in zukünftigen Technologien Anwendung finden.