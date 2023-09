Die Bedeutung von Myo-Inositol in der Muttermilch

By

Muttermilch wird oft als die individuellste Medizin bezeichnet, die Säuglinge erhalten. Sie versorgt sie mit perfekt angepasster Ernährung und fördert eine optimale Genexpression. Eine kürzlich in der Stillseriengruppe The Lancet veröffentlichte Studie untersuchte den sorgfältig abgestimmten Reichtum der Muttermilch und betonte die Bedeutung von Myo-Inositol, einem zyklischen Zuckeralkohol.

Während der ersten zwei Wochen der Stillzeit ist der Myo-Inositol-Gehalt in der Muttermilch hoch und nimmt mit der Zeit allmählich ab. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend, da er mit einer Phase der schnellen Gehirnentwicklung bei Neugeborenen zusammenfällt. Synapsen, also Verbindungen zwischen Nervenzellen, werden in den frühen Stadien der Gehirnentwicklung häufig gebildet. Eine ordnungsgemäße Synapsenbildung legt den Grundstein für die kognitive Entwicklung, während eine unzureichende Synapsenbildung zu Entwicklungsschwierigkeiten führen kann.

Forscher der Yale University fanden außerdem heraus, dass Myo-Inositol die Bildung von Synapsen zwischen Neuronen in kultivierten Rattenneuronen fördert. Dies unterstützt weiter die Rolle von Myo-Inositol bei der synaptischen Entwicklung und legt seine Bedeutung für die Gehirnfunktion nahe.

Myo-Inositol ist ein zyklischer Zuckeralkohol, der etwa halb so süß wie Zucker ist. Es kommt natürlicherweise im Gehirn vor und ist an der Vermittlung der Reaktion auf Hormone beteiligt. Darüber hinaus ist es für die Bildung von Zellmembranen unerlässlich. Während unser Körper Myoinosit aus Glukose herstellen kann, kann der Konsum von Kaffee und Zucker sowie bestimmte Erkrankungen wie Diabetes den Bedarf unseres Körpers an dieser Verbindung erhöhen.

In Tiermodellen für Diabetes trägt die erneute Zugabe von Myo-Inositol zur Ernährung dazu bei, mit der Krankheit verbundene Komplikationen, einschließlich der Kataraktbildung, zu verhindern. Myo-Inositol kommt auch in der Kleie von Getreide und Samen sowie in Mandeln, Erbsen und Melonen vor.

Neben Myo-Inositol enthält Muttermilch weitere einzigartige Bestandteile mit Nährwert. Dicosahexaensäure (DHA), eine Omega-3-Fettsäure, ist ein essentieller Nährstoff für das sich entwickelnde Gehirn und die Netzhaut. Allerdings variiert der DHA-Gehalt in der Muttermilch je nach Bevölkerungsgruppe, wobei in einigen Ländern ein höherer Wert und in anderen ein niedrigerer Wert vorliegt.

Muttermilch spielt auch eine entscheidende Rolle beim Schutz Frühgeborener vor einer schweren Magen-Darm-Erkrankung namens nekrotisierende Enterokolitis (NEC). Dieser Zustand kann durch die Verwendung von Muttermilch und Probiotika verhindert werden. Frühgeborene haben aufgrund einer beeinträchtigten Durchblutung und einer Darminfektion ein höheres Risiko, an NEC zu erkranken.

Das Verständnis der Bedeutung bestimmter Bestandteile der Muttermilch, wie Myoinositol und DHA, hilft dabei, den Wert des Stillens für die optimale Entwicklung und Gesundheit des Säuglings hervorzuheben. Muttermilch ist wirklich eine personalisierte und unverzichtbare Nahrungs- und Arzneimittelquelle für Säuglinge.

Quellen:

– Die Lancet-Stillseriengruppe 2016

– PNAS-Studie der Gruppe von Thomas Biederer in Yale

– Studie des Mead Johnson Pediatric Nutrition Institute, Mexiko von Dr. Shay Phillips und Kollegen.