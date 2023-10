In Thomas Nagels berühmtem Aufsatz „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein“ befasst er sich mit dem Konzept der subjektiven Erfahrung und der Tatsache, dass es für Menschen unmöglich ist, wirklich zu verstehen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Wenn wir unseren Fokus jedoch auf eine andere interessante Frage verlagern: „Wie ist es, ein Papageientaucher zu sein?“ Wir können beginnen, die einzigartigen Erfahrungen und Herausforderungen dieser Seevögel zu erkunden.

Seevögel wie Papageientaucher und Trottellummen haben einen faszinierenden Lebenszyklus. Papageientaucherküken zum Beispiel beginnen ihr Leben in Höhlen an steilen Grashängen mit Blick auf das Meer. Sie werden von ihren hingebungsvollen Eltern gefüttert, sind aber schließlich auf sich allein gestellt und müssen für sich selbst sorgen. Dann unternehmen die jungen Papageientaucher ihren ersten wackeligen Flug und stürzen ins Meer, wodurch ein Leben voller „Sinken oder Schwimmen“ beginnt.

Trottellummen hingegen beginnen ihr Leben auf schmalen Felsvorsprüngen hoch über den wogenden Wellen. Der Vater ermutigt das Küken, einen Vertrauensvorschuss zu wagen und von der Klippe zu springen. Es stürzt herunter und erreicht mit seinen „Bastardflügeln“ das Meer, wo es mit etwas Glück bei seinem Vater relative Sicherheit finden kann. Trottellummen haben im Vergleich zu Papageientauchern einen anderen Erziehungsstil, da sie ihre Küken oft auf der Seereise begleiten.

Während Wissenschaftler die Lebenserwartung und Brutgewohnheiten von Seevögeln untersuchen konnten, ist ihr tägliches Leben auf See noch immer schwer fassbar. Forscher der Universität Liverpool haben jedoch erhebliche Fortschritte beim Verständnis dieser mysteriösen Wasserphasen gemacht. Auf der Isle of May vor Schottland befestigten sie winzige Tiefenmesser an den Beinen von Papageientauchern und anderen Alken. Die mit diesen Geräten gesammelten Daten zeigten, dass Papageientaucher ausgiebig tauchen, auch wenn sie ihre Küken nicht füttern. Diese Entdeckung legt nahe, dass Papageientaucher im Winter hart arbeiten, um sich selbst zu ernähren, was angesichts des Rückgangs der Art eine entscheidende Information ist.

Im Gegensatz dazu sind Trottellummen aktivere Jäger und tauchen tiefer und länger als Papageientaucher, wobei die Männchen tiefer tauchen als die Weibchen. Dieses Verhalten wird darauf zurückgeführt, dass männliche Trottellummen für die Fütterung ihrer Küken verantwortlich sind. Das Vorhandensein von zwei Mündern zum Füttern beeinflusst ihr Tauchverhalten.

Um zu verstehen, wie es ist, ein Papageientaucher oder ein anderer Seevogel zu sein, nutzen Forscher innovative Technologien, um den Schleier über ihr tägliches Leben auf See zu lüften. Durch die Untersuchung ihres Tauchverhaltens und ihrer Tauchmuster hoffen Wissenschaftler, weitere Einblicke in die Herausforderungen zu gewinnen, denen diese Vögel gegenüberstehen, darunter mögliche Nahrungsknappheit und Veränderungen in der Beuteverfügbarkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfahrungen und Verhaltensweisen von Seevögeln wie Papageientauchern und Trottellummen ebenso rätselhaft sind, wie Nagel die Unverständlichkeit der subjektiven Erfahrung von Fledermäusen hervorhob. Durch Fortschritte in den Forschungstechniken und -technologien enthüllen wir jedoch langsam die Geheimnisse ihres Lebens auf See.

