Wissenschaftler rekonstruieren Gesicht eines Schlüsselfossils in der Evolution von Menschenaffen und Menschen

Wissenschaftlern des American Museum of Natural History, des Brooklyn College und des katalanischen Instituts für Paläontologie Miquel Crusafont ist es gelungen, das Gesicht von Pierolapithecus catalaunicus zu rekonstruieren, einem bedeutenden Fossil für die Erforschung der Evolution des Menschenaffen und des Menschen.

Pierolapithecus catalaunicus, eine Art, die vor etwa 12 Millionen Jahren lebte, ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der mosaikartigen Natur der Hominidenevolution. Es handelt sich um eine der wenigen Arten, von denen ein gut erhaltener Schädel und ein Teilskelett bekannt sind, was wertvolle Einblicke in ihre Stellung im Stammbaum der Hominiden und ihre Biologie liefert.

Das bisherige Verständnis von Pierolapithecus deutete darauf hin, dass es einen aufrechten Körperbau hatte, bevor es Anpassungen zum Hängen und Bewegen zwischen Ästen von Bäumen entwickelte. Aufgrund der Schädigung des Schädels gibt es jedoch weiterhin Debatten über seine evolutionäre Position.

Um diese Fragen zu beantworten, rekonstruierten die Wissenschaftler mithilfe von CT-Scans den Schädel von Pierolapithecus virtuell und verglichen ihn mit anderen Primatenarten. Sie modellierten auch die Entwicklung der Schlüsselmerkmale der Gesichtsstruktur von Affen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Pierolapithecus in der allgemeinen Gesichtsform und -größe Ähnlichkeiten mit versteinerten und lebenden Menschenaffen aufweist, aber auch ausgeprägte Gesichtsmerkmale aufweist, die bei anderen Affen des mittleren Miozäns nicht zu finden sind.

Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass Pierolapithecus eines der frühesten Mitglieder der Familie der Menschenaffen und Menschen darstellt. Die evolutionäre Modellierung zeigte, dass der Schädel von Pierolapithecus in Form und Größe eher der Vorfahrenform ähnelt, aus der sich lebende Menschenaffen und Menschen entwickelt haben. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Gibbons und Siamangs, die „kleinen Menschenaffen“, im Vergleich zu ihren Vorfahren eine Größenreduzierung erfahren haben.

Diese Studie betont die Bedeutung der Rekonstruktion und Analyse gut erhaltener Fossilien, um die Entwicklung von Menschenaffen und Menschen besser zu verstehen. Durch Einblicke in die Biologie und physikalischen Eigenschaften antiker Arten wie Pierolapithecus können Wissenschaftler unser Verständnis unserer eigenen Evolutionsgeschichte weiter verfeinern.

