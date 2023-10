Wissenschaftler entdecken neues Enzym zur effizienten Umwandlung von CO2 in Formiat

Forscher des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie und der Universitäten Genf und Radboud haben in bestimmten Mikroben ein hocheffizientes Enzym identifiziert, das Kohlendioxid (CO2) einfangen und in Formiat umwandeln kann, wenn es an eine Elektrode angebracht wird. Dieser Durchbruch könnte zu neuen Methoden zur Bekämpfung des CO2-Ausstoßes führen und wurde in der Zeitschrift Angewandte Chemie veröffentlicht.

Formiat ist eine stabile und sichere Verbindung, die zur Energiespeicherung oder zur Synthese verschiedener industrieller oder pharmazeutischer Moleküle verwendet werden kann. Die Forscher untersuchten eine Mikrobe namens Methermicoccus shengliensis, die in einem Ölfeld vorkommt und bei hohen Temperaturen gedeiht. Sie isolierten und untersuchten das CO2-einfangende Enzym der Mikrobe und fanden heraus, dass es CO2 effizient in Formiat umwandelt.

Interessanterweise entdeckten die Forscher auch, dass das Enzym aus Methermicoccus shengliensis nahezu unidirektional ist, was bedeutet, dass es Formiat nicht effizient zurück in CO2 umwandeln kann. Dies macht es zu einem vielversprechenden Kandidaten für die CO2-Abscheidung, insbesondere wenn es an einer Elektrode angebracht ist. Durch die Anbringung des Enzyms an einer Elektrode wird die zum Einfangen von CO2 benötigte Energie direkt von der Elektrode bereitgestellt, was den Prozess effizienter macht.

Den Forschern der Universität Genf gelang es, das Enzym an einer Graphitelektrode zu befestigen, wo es effizient Gas umwandelte. Die Umwandlungsraten waren denen ähnlich, die mit herkömmlicher Formiatdehydrogenase erreicht wurden. Dieses elektrodenbasierte System bietet einen neuen Ansatz zur Nutzung von atmosphärischem CO2, indem es in Formiat umgewandelt wird, das für verschiedene Anwendungen oder zur Energiespeicherung verwendet werden kann.

Während Enzyme ein großes Potenzial für groß angelegte Prozesse haben, kann der Aufbau von Produktionssystemen kostspielig sein. Daher ist weitere Forschung erforderlich, um den Mechanismus des Enzyms vollständig zu verstehen, bevor es in größerem Maßstab eingesetzt werden kann.

Diese Entdeckung stellt ein wertvolles Werkzeug für die wissenschaftliche Gemeinschaft dar und eröffnet neue Möglichkeiten für die CO2-Abscheidung und -Umwandlung mithilfe erneuerbarer Energiequellen. Die Forscher werden weiterhin die molekularen Details der Reaktion untersuchen, um ein tieferes Verständnis des Mechanismus des Enzyms zu erlangen.

Quelle: Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Universitäten Genf und Radboud