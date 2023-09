Ein revolutionäres Röntgenmikroskop zeigt Schallwellen auf atomarer Ebene

Forscher am SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums, der Stanford University und der Denmark Technical University haben ein bahnbrechendes Röntgenmikroskop entwickelt, mit dem Schallwellen auf atomarer Ebene innerhalb eines Kristallgitters direkt beobachtet werden können. Dieses Mikroskop hat das Potenzial, die Untersuchung ultraschneller Materialveränderungen und der daraus resultierenden Eigenschaften zu revolutionieren.

Das Team nutzte das Röntgenmikroskop, um die subtilen Verzerrungen im Inneren eines Diamantkristalls abzubilden, die durch Schallwellen und Defekte verursacht werden. Durch die Nutzung der ultraschnellen und ultrahellen Impulse der Linac Coherent Light Source des SLAC konnten sie diese Schwingungen im atomaren Maßstab in Echtzeit beobachten.

Die Forscher platzierten eine spezielle Röntgenlinse entlang des gebeugten Strahls, um den perfekt gepackten Teil des Kristalls herauszufiltern und sich auf die durch die Schallwelle verursachten Verzerrungen zu konzentrieren. Dadurch konnten sie sich vorstellen, wie ein ultraschneller Laser seine Energie durch aufeinanderfolgende Reflexionen der nicht im Gleichgewicht befindlichen Schallwelle an den Kristalloberflächen in Wärme umwandelt.

Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung schneller Materialveränderungen, ohne Schäden zu verursachen. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit zu verstehen, wie seltene Ereignisse und lokalisierte Reize innerhalb eines Gitters zu makroskopischen Veränderungen in Materialien führen. Durch die Untersuchung der Veränderungen auf atomarer Ebene können Wissenschaftler Einblicke in Transformationen, Schmelzprozesse und chemische Reaktionen in Materialien in bisher unzugänglichen Zeitskalen gewinnen.

Die Auswirkungen dieses Röntgenmikroskops erstrecken sich über verschiedene Disziplinen, darunter Materialwissenschaften, Physik, Geologie und Fertigung. Es bietet eine neue Ebene der Detailliertheit und des Verständnisses der zugrunde liegenden Mechanismen, die das Verhalten von Materialien bestimmen. Mit diesem Wissen können Wissenschaftler fortschrittlichere Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für spezifische Anwendungen entwickeln.

Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer Fähigkeit dar, Materialien auf atomarer Ebene zu untersuchen und zu manipulieren. Das Röntgenmikroskop bringt beispiellose Klarheit und Auflösung in das Feld und ermöglicht es Wissenschaftlern, neue Grenzen zu erkunden und die Geheimnisse der Materialien auf einer grundlegenden Ebene zu entschlüsseln.

