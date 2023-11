Forscher entwickeln mit Arsen legierte Phosphor-Nanobänder, um die Geräteleistung zu verbessern

By

Forschern des University College London (UCL) ist ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der Nanomaterialien gelungen. Sie haben ein Atom dicke Bänder aus mit Arsen legiertem Phosphor entwickelt, die das Potenzial haben, die Leistung verschiedener Geräte, darunter Batterien, Superkondensatoren und Solarzellen, erheblich zu steigern.

Phosphor-Nanobänder wurden erstmals 2019 vom Team am UCL entdeckt. Seitdem gelten sie als „Wundermaterial“ mit dem Potenzial, ein breites Anwendungsspektrum zu revolutionieren. Reine Phosphormaterialien weisen jedoch eine begrenzte Leitfähigkeit auf, was ihre Verwendung in bestimmten Geräten einschränkt.

In ihrer neuesten, im Journal of the American Chemical Society veröffentlichten Studie stellten die Forscher fest, dass sie durch die Zugabe winziger Mengen Arsen zu den Phosphor-Nanobändern deren Leitfähigkeit bei Temperaturen über -140 °C deutlich verbessern konnten. Dieser Durchbruch behielt nicht nur die nützlichen Eigenschaften der reinen Phosphorbänder bei, sondern eröffnete auch neue Möglichkeiten für die Energiespeicherung, Nahinfrarotdetektoren für die Medizin und sogar Quantencomputing.

Das Forschungsteam glaubt, dass die gleiche Technik zur Herstellung von Legierungen angewendet werden könnte, die Phosphor mit anderen Elementen wie Selen oder Germanium kombinieren. Diese Vielseitigkeit beim Legieren eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten, die Eigenschaften dieser Nanomaterialien zu steuern und ihre potenziellen Anwendungen zu erweitern.

Der Herstellungsprozess dieser Arsen-Phosphor-Nanobänder umfasst das Mischen von Kristallen aus Phosphor- und Arsenschichten mit in flüssigem Ammoniak gelöstem Lithium. Diese Mischung durchläuft eine Reihe chemischer Reaktionen, die zur Bildung von Bändern mit einer Höhe von wenigen Schichten, einer Länge von mehreren Mikrometern und einer Breite von mehreren zehn Nanometern führen. Eines der Hauptmerkmale dieser Nanobänder ist ihre hohe „Lochmobilität“, die die Effizienz des elektrischen Stromflusses verbessert.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese Nanobänder in flüssiger Form im großen Maßstab hergestellt werden könnten, was sie kostengünstig und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet macht. Ihr unglaubliches Potenzial, die Leistung von Geräten in den Bereichen Energiespeicherung und Solarenergie zu verbessern, könnte den Weg für bedeutende Fortschritte bei erneuerbaren Technologien ebnen.

FAQ

Was sind Phosphor-Nanobänder?

Phosphor-Nanobänder sind ein Atom dicke Bänder aus Phosphoratomen. Sie verfügen über einzigartige Eigenschaften, die sie für verschiedene Anwendungen attraktiv machen, darunter Energiespeicher und Solarzellen.

Wie verbessern mit Arsen legierte Phosphor-Nanobänder die Geräteleistung?

Durch die Zugabe kleiner Mengen Arsen zu Phosphor-Nanobändern wird deren Leitfähigkeit deutlich erhöht. Diese Verbesserung ermöglicht eine bessere Energiespeicherung in Batterien, eine höhere Effizienz in Solarzellen und potenzielle Anwendungen im Quantencomputer und bei medizinischen Detektoren.

Können Phosphor-Nanobänder mit anderen Elementen kombiniert werden?

Ja, Forscher glauben, dass Phosphor-Nanobänder mit anderen Elementen wie Selen oder Germanium legiert werden können, um ihre Eigenschaften weiter zu verbessern und ihre potenziellen Anwendungen zu erweitern.

Wie ist der Herstellungsprozess von Arsen-legierten Phosphor-Nanobändern?

Bei der Herstellung werden Kristalle aus Phosphor- und Arsenschichten mit in flüssigem Ammoniak gelöstem Lithium vermischt. Diese Mischung unterliegt chemischen Reaktionen, um Nanobänder zu bilden, die in verschiedenen Geräten verwendet werden können.