Ein Durchbruch in der Erforschung ausgestorbener Arten: Jahrhunderte alte RNA aus Exemplaren des Tasmanischen Tigers sequenziert

By

Eine aktuelle Studie, die von Forschern des SciLifeLab in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Paläogenetik durchgeführt wurde, hat erfolgreich jahrhundertealte RNA-Moleküle aus einem konservierten Exemplar eines Tasmanischen Tigers isoliert und sequenziert. Diese bahnbrechende Leistung markiert die erste Rekonstruktion von Haut- und Skelettmuskeltranskriptomen einer ausgestorbenen Art.

Der Tasmanische Tiger, auch Beutelwolf genannt, war ein fleischfressendes Beuteltier, das einst den australischen Kontinent und die Insel Tasmanien besiedelte. Aufgrund der europäischen Kolonisierung und der Auferlegung von Kopfgeldern auf die Tiere starb der Tasmanische Tiger jedoch 1936 aus.

Die Bemühungen zur Ausrottung konzentrierten sich auf den Tasmanischen Tiger, da sein natürlicher Lebensraum in Tasmanien noch erhalten ist und die Wiederansiedlung eine Möglichkeit zur Wiederherstellung verlorener Ökosystemgleichgewichte darstellt. Der Prozess der Rekonstruktion eines funktionsfähigen lebenden Tasmanischen Tigers erfordert jedoch ein umfassendes Verständnis seines Genoms und seiner Transkriptomregulation.

Die Forscher extrahierten RNA-Moleküle aus einem 130 Jahre alten ausgetrockneten Exemplar eines Tasmanischen Tigers, das im Schwedischen Naturkundemuseum in Stockholm aufbewahrt wird. Die Sequenzierung des Transkriptoms führte zur Identifizierung gewebespezifischer Genexpressionssignaturen, die denen ähneln, die in lebenden Beuteltieren und Plazenta-Säugetieren gefunden werden.

Diese Studie hat wertvolle Einblicke in die Existenz von Thylacin-spezifischen regulatorischen Genen wie microRNAs geliefert, von denen angenommen wurde, dass sie vor über einem Jahrhundert ausgestorben sind. Es eröffnet auch Möglichkeiten für die weitere Erforschung von RNA-Molekülen in Proben, die in Museen weltweit aufbewahrt werden.

Zukünftige Forschungen könnten die Gewinnung von RNA aus ausgestorbenen Tieren sowie von Virusgenomen aus der Haut von Wirtsorganismen umfassen, die in Museumssammlungen aufbewahrt werden. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Erforschung ausgestorbener Arten, sondern auch auf die Erforschung pandemischer RNA-Viren wie SARS-CoV2.

Quellen:

[Quellentitel]

[Quellentitel]

*Das Zentrum für Paläogenetik ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Schwedischen Naturhistorischen Museums und der Universität Stockholm.