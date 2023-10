Ein Verstoß gegen die Grenzwerte für die globale Erwärmung könnte zum Abschmelzen des grönländischen Eisschildes und zum Anstieg des Meeresspiegels führen

Eine neue Studie hat herausgefunden, dass ein Überschreiten der in den globalen Klimazielen festgelegten Grenzwerte für die globale Erwärmung zum Abschmelzen des grönländischen Eisschildes und damit zu einem Anstieg des Meeresspiegels um über einen Meter führen könnte. Die von einem internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte Forschung unterstreicht, wie wichtig es ist, den Erwärmungstrend umzukehren und die Temperaturen wieder auf sicherere Niveaus zu bringen, um den Zusammenbruch des Eisschildes zu verhindern.

Der grönländische Eisschild, der nach der Antarktis der zweitgrößte der Welt ist, hat bereits mehr als 20 % zum beobachteten Anstieg des Meeresspiegels seit 2002 beigetragen. Der steigende Meeresspiegel stellt eine erhebliche Bedrohung für Küsten- und Inselgemeinden dar, von der Millionen von Menschen betroffen sind das Risiko, ganze Nationen und Städte unter Wasser zu setzen.

Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie verwendete zwei Modelle, um die Reaktion des grönländischen Eisschildes auf zukünftige Temperaturerhöhungen über verschiedene Zeiträume zu simulieren. Die Forscher identifizierten einen kritischen Bereich der globalen Durchschnittstemperaturen zwischen 1.7 und 2.3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, dessen Erreichen zu plötzlichen Eisschildverlusten führen könnte. Dieser Wendepunkt könnte dazu führen, dass der grönländische Eisschild über Hunderte oder Tausende von Jahren nahezu vollständig schmilzt und der Meeresspiegel um sieben Meter ansteigt.

Allerdings macht die Studie auch Hoffnung: Wenn der Temperaturanstieg schnell auf die im Pariser Abkommen festgelegte Grenze von 1.5 Grad Celsius zurückgefahren wird, könnte das Worst-Case-Szenario vermieden werden. Eine Umkehr des aktuellen Erwärmungstrends durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Einführung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung oder Wiederaufforstung könnte ein Umkippen der Eisdecke verhindern.

Die Forscher betonten, dass es eine Herausforderung sein würde, die Temperaturen wieder unter den „sicheren“ Schwellenwert zu bringen, und forderten sofortiges Handeln, anstatt sich auf zukünftige Technologien zu verlassen. Die Studie verdeutlichte auch die Möglichkeit, dass andere Kipppunkte im Erdsystem, etwa Regenwälder und Meeresströmungssysteme, früher als erwartet durchbrochen werden.

Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf die bevorstehenden UN-Gespräche zum Klimawandel vorbereiten, erinnert die Studie an die dringende Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen zur Erwärmung des Planeten anzugehen und Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels umzusetzen. Die Forscher warnen davor, dass es derzeit möglicherweise keine Technologien gibt, mit denen sich die Temperaturen in großem Maßstab senken lassen, und betonen, wie wichtig es ist, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um die Temperaturen in einem sicheren Bereich zu halten.

